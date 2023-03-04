Частина українців може отримати допомогу у 6600 гривень: як це зробити

Зареєструватися на участь у програмі можна до 20 березня

Українські біженці або особи, які постраждали від війни, можуть отримати благодійну допомогу від норвезької благодійної організації.

Як повідомляє пресслужба Норвезької ради у справах біженців в Україні, йдеться про суму 6600 гривень (по 2200 грн протягом трьох місяців), які виплачуватимуть кожному члену сім’ї. Втім, оформити допомогу можна не більше ніж на п’ятьох осіб у сім’ї.

Гроші призначені для осіб, які потребують допомоги із задоволення основних потреб, а тому для нарахування враховуватиметься низка показників, а саме:

місце проживання та походження;

склад сім’ї, наявність у ній дітей та літніх людей;

доходи сім’ї, включаючи пенсію та соціальну допомогу.

При цьому допомога від інших організацій не завадить отриманню цієї виплати.

Зареєструватися на отримання виплат можна до 20 березня 2023 року, а зробити це можна двома способами:

додати до WhatsApp до контактів номер 0 800 609 844 та надіслати йому повідомлення з текстом "Привіт";

у Viber просканувати QR-код нижче та дотримуватися інструкцій.

Для отримання допомоги необхідно буде також передати таку інформацію:

розташування через координати GPS;

номер телефону;

дані всіх членів сім’ї, на зразок ПІБ, ідентифікаційний номер та документ, що підтверджує особу.

Гроші приходитимуть на банківський рахунок або через сервіс MoneyGram.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії українців можуть щомісяця отримувати допомогу у вигляді грошових коштів на суму 2500 гривень.