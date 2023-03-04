Часть украинцев могут получить помощь в 6600 гривен: как это сделать
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Зарегистрироваться на участие в программе можно до 20 марта
Украинские беженцы или пострадавшие от войны лица могут получить благотворительную помощь от норвежской благотворительной организации.
Как сообщает пресс-служба Норвежского совета по делах беженцев в Украине, речь идет о сумме в 6600 гривен (по 2200 грн в течение трех месяцев), которые будут выплачиваться каждому члену семьи. Впрочем, оформить помощь можно не более, чем на пятерых человек в семье.
Деньги предназначены для лиц, которые нуждаются в помощи по удовлетворению основных потребностей, а потому для начисления будет учитываться ряд показателей, а именно:
- место проживания и происхождения;
- состав семьи, наличие в ней детей и пожилых людей;
- доходы семьи, включая пенсию и социальную помощь.
При этом помощь от других организаций не помешает получению этой выплаты.
Зарегистрироваться на получение выплат можно до 20 марта 2023 года, а сделать это можно двумя способами:
- добавить в WhatsApp в контакты номер 0 800 609 844 и отправить ему сообщение с текстом "Привіт";
- в Viber просканировать QR-код ниже и следовать инструкциям.
Для получения помощи необходимо будет также передать следующую информацию:
- местоположение через координаты GPS;
- номер телефона;
- данные всех членов семьи, вроде ФИО, идентификационный номер и документ, подтверждающий личность.
Деньги будут приходить на банковский счет или через сервис MoneyGram.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что некоторые категории украинцев могут ежемесячно получать помощь в виде денежных средств на сумму 2500 гривен.