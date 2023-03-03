Субсидия на оплату коммуналки в Украине: как правильно ее оформить

Подать документы на получение субсидии можно несколькими способами

С прошлого года назначением субсидий занимается Пенсионный фонд Украины. В связи с некоторыми изменениями многие украинцы задаются вопросом, как оформлять субсидию и куда сейчас необходимо для этого обращаться.

Так, документы на субсидию можно подавать в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины независимо от места проживания. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Также подать документы на получение субсидии можно следующими способами:

обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

обратившись к уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной громады;

через приложение "Дія".

Как оформить субсидию через приложение "Дія"

зарегистрироваться на сайте diia.gov.ua;

перейти в меню "Услуги" и выбрать раздел "Пенсии, льготы и помощь", а затем — "Заявление на субсидию";

далее следуйте инструкциям — внимательно читайте и заполняйте предложенные ячейки.

Какие нужны документы для оформления субсидии

Одним из основных документов, которые претенденту на субсидию необходимо заполнить, это заявление и декларация о доходах и расходах. Вместе с тем будут необходимы паспорт и идентификационный код. Но могут пригодиться еще и дополнительные документы:

справки о доходах, информация о которых отсутствует в электронных реестрах;

договор аренды жилья (при наличии);

справка о статусе внутренне перемещенного лица и тому подобное.

Важно учесть, что в декларации необходимо также указывать данные о членах домохозяйств и уровень их дохода.

Как проверить, начислена ли субсидия

зайти на сайт subsidii.ioc.gov.ua;

ввести свой адрес (область, город, улицу, номер дома и квартиры);

подтвердить, что вы не робот, и нажмите "Искать";

Далее появится информация о размере субсидии, периоде назначения и другая информация.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пенсионном фонде Украины объяснили, что делать, если при заполнении декларации на получение субсидии была допущена ошибка и можно ли это исправить.