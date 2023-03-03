Субсидия на оплату коммуналки в Украине: как правильно ее оформить
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Подать документы на получение субсидии можно несколькими способами
С прошлого года назначением субсидий занимается Пенсионный фонд Украины. В связи с некоторыми изменениями многие украинцы задаются вопросом, как оформлять субсидию и куда сейчас необходимо для этого обращаться.
Так, документы на субсидию можно подавать в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины независимо от места проживания. Об этом сообщает издание "На пенсии".
Также подать документы на получение субсидии можно следующими способами:
- обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- обратившись к уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной громады;
- через приложение "Дія".
Как оформить субсидию через приложение "Дія"
- зарегистрироваться на сайте diia.gov.ua;
- перейти в меню "Услуги" и выбрать раздел "Пенсии, льготы и помощь", а затем — "Заявление на субсидию";
- далее следуйте инструкциям — внимательно читайте и заполняйте предложенные ячейки.
Какие нужны документы для оформления субсидии
Одним из основных документов, которые претенденту на субсидию необходимо заполнить, это заявление и декларация о доходах и расходах. Вместе с тем будут необходимы паспорт и идентификационный код. Но могут пригодиться еще и дополнительные документы:
- справки о доходах, информация о которых отсутствует в электронных реестрах;
- договор аренды жилья (при наличии);
- справка о статусе внутренне перемещенного лица и тому подобное.
Важно учесть, что в декларации необходимо также указывать данные о членах домохозяйств и уровень их дохода.
Как проверить, начислена ли субсидия
- зайти на сайт subsidii.ioc.gov.ua;
- ввести свой адрес (область, город, улицу, номер дома и квартиры);
- подтвердить, что вы не робот, и нажмите "Искать";
Далее появится информация о размере субсидии, периоде назначения и другая информация.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пенсионном фонде Украины объяснили, что делать, если при заполнении декларации на получение субсидии была допущена ошибка и можно ли это исправить.