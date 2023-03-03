Субсидія на оплату комуналки в Україні: як правильно її оформити

Подати документи на отримання субсидії можна кількома способами

З минулого року призначенням субсидій займається Пенсійний фонд України. У зв’язку з деякими змінами багато українців запитують, як оформляти субсидію і куди зараз необхідно для цього звертатися.

Так, документи на субсидію можна подавати до сервісних центрів Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Також подати документи на отримання субсидії можна такими способами:

звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

звернувшись до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади;

через додаток "Дія".

Як оформити субсидію через програму "Дія"

зареєструватись на сайті diia.gov.ua;

перейти в меню "Послуги" та вибрати розділ "Пенсії, пільги та допомогу", а потім — "Заява на субсидію";

далі дотримуйтесь інструкцій — уважно читайте та заповнюйте запропоновані осередки.

Які необхідні документи для оформлення субсидії

Одним з основних документів, які претенденту на субсидію необхідно заповнити, є заява та декларація про доходи та витрати. Водночас будуть необхідні паспорт та ідентифікаційний код. Але можуть знадобитися ще й додаткові документи:

довідки про доходи, інформація про які відсутня в електронних реєстрах;

договір оренди житла (за наявності);

довідка про статус внутрішньо переміщеної особи тощо.

Важливо врахувати, що у декларації необхідно також вказувати дані про членів домогосподарств та рівень їхнього доходу.

Як перевірити, чи нараховано субсидію

зайти на сайт subsidii.ioc.gov.ua;

ввести свою адресу (область, місто, вулицю, номер будинку та квартири);

підтвердити, що ви не робот, та натисніть "Шукати";

Далі з’явиться інформація про розмір субсидії, період призначення та іншу інформацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Пенсійному фонді України пояснили, що робити, якщо при заповненні декларації на отримання субсидії було допущено помилку і чи можна це виправити.