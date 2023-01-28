Українцям виплатять допомогу по частковому безробіттю, проте не всім - кого це торкнеться

У Держцентрі зайнятості пояснили деталі

На момент дії в Україні воєнного стану жителі держави можуть отримати додаткові виплати від держави у зв'язку із частковим безробіттям, однак виключно при умові, що частина доходів була втрачена через повномасштабне російське вторгнення.

Як пояснили у пресцентрі Державного центру зайнятості, оформити соцвиплати мають змогу як наймані працівники, так і ФОПи, а саме:

особи, які втратили частину доходів у зв'язку з надзвичайним чи військовим становищем або надзвичайною ситуацією в країні;

громадяни, які тратили частину заробітку через впроваджений карантин;

ФОПи, у яких виникли проблеми економічного чи технологічного характеру;

Як оформити допомогу — алгоритм дій

Найманому працівнику або ФОПу, які хочуть отримати додаткові виплати від держави, потрібно відповідати таким критеріям:

тривалість робочого дня та доходу скоротилися не менше, аніж на 30%;

наймані працівники виконують свої обов'язки на тому ж рівні, як і до скорочення робочого дня і зарплати.

впродовж 6 місяців до виникнення вищеперерахованих проблем ФОПам необхідно сплатити за себе та за своїх найманих співробітників усі податкові внески, а також здійснити виплати заробітних плат.

Хто не зможе отримати гроші

працівники, яким було запропоновано переведення на іншу роботу, але вони ним не скористалися;

українці, що працюють за сумісництвом;

підприємства, що офіційно пішли у статус простою або пішли у відпустку, не зберігаючи при цьому зарплати робітників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Червоний хрест готовий виплатити деяким категоріям українців грошову допомогу в сумі у 2,5 тисячі гривень — кого це торкнеться.