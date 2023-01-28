Украинцам выплатят пособие по частичной безработице, однако не всем — кого это коснется

В Госцентре занятости объяснили детали

На момент действия в Украине военного положения жители государства могут получить дополнительные выплаты в связи с частичной безработицей, однако исключительно при условии, что часть доходов была потеряна из-за полномасштабного российского вторжения.

Как пояснили в пресс-центре Государственного центра занятости, оформить соцвыплаты могут как наемные работники, так и ФЛПы, а именно:

лица, которые потеряли часть дохода в связи с чрезвычайным или военным положением, а также чрезвычайной ситуацией в стране;

граждане, утратившие часть заработка через внедренный карантин;

ФЛП, у которых возникли проблемы экономического или технологического характера;

Как оформить помощь — алгоритм действий

Наемному работнику или ФЛП, желающим получить дополнительные выплаты от государства, нужно соответствовать следующим критериям:

продолжительность рабочего дня и дохода сократились не менее чем на 30%;

наемные работники выполняют свои обязанности на том же уровне, как и до сокращения рабочего времени и зарплаты.

в течение 6 месяцев до возникновения вышеперечисленных проблем ФЛП необходимо уплатить за себя и за своих наемных сотрудников все налоговые взносы, а также осуществить выплаты заработных плат.

Кто не сможет получить деньги

работники, которым было предложено перевод на другую работу, но они им не воспользовались;

украинцы, работающие по совместительству;

предприятия, официально ушедшие в статус простоя или ушедшие в отпуск, не сохраняя при этом зарплаты рабочих.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Красный крест готов выплатить некоторым категориям украинцев денежную помощь в сумме в 2,5 тысячи гривен — кого это коснется.