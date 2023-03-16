Українці можуть отримати до 100 тисяч гривень від держави: кого це стосується
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Такий вид допомоги передбачений лише для однієї категорії громадян
Під час повномасштабної війни держава продовжує допомагати українцям, надаючи їм різні види виплат. Однією з них є одноразова безвідсоткова допомога у розмірі до 100,5 тис. гривень. Однак претендувати на її отримання можуть далеко не всі.
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляють, що виплата у розмірі до 100,5 тисячі гривень надається для відкриття або розвитку власного бізнесу строком на 3 роки в рамках програми "Рука допомоги".
Хто може отримати гроші
Непрацюючі працездатні громадяни із малозабезпечених сімей, які зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітні.
На що можна витратити виплату
Гроші, отримані від держави, можна вкласти в купівлю обладнання та матеріалів, які є необхідними для розвитку власної справи.
Як отримати допомогу та які потрібні документи
Звернутися можна до найближчого центру зайнятості. Далі комісії з надання допомоги на отримання економічної самостійності малозабезпеченій сім’ї необхідно надати:
- заяву про надання фінансової допомоги,
- бізнес-план,
- довідку про несудимість.
Яка процедура отримання допомоги
Після розгляду документів заявника комісія повідомить його про своє рішення у наданні допомоги чи відмові. Якщо рішення буде позитивним, заявнику потрібно буде зробити наступне:
- протягом 30 календарних днів зареєструватися як ФОП або зареєструвати юрособу;
- укласти угоду про надання фінансової допомоги із Центром зайнятості;
- передати центру зайнятості рахунок-фактуру та договір з постачальником обладнання чи матеріалів;
- після отримання коштів на рахунок продавця, одержати обладнання чи матеріали.
Як повертати гроші
Повернути державі суму, взяту на відкриття своєї справи, можна по закінченні трирічного строку з дати її отримання однією сумою (протягом 30 календарних днів).
Також гроші можна повертати частинами відповідно до графіка, узгодженого з центром зайнятості.
Важливо, що сума, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів та ЄСВ.
У яких випадках допомогу можна не повертати
- якщо підприємець сплатив податки, збори та ЄСВ на суму, що перевищує розмір наданої допомоги;
- якщо підприємець у перший рік роботи працевлаштував за направленням центру зайнятості щонайменше дві особи з малозабезпечених сімей не менш як на два роки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримувати щомісяця по 2500 гривень. Проте виплати передбачено для окремих категорій громадян.