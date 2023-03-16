Українці можуть отримати до 100 тисяч гривень від держави: кого це стосується

Такий вид допомоги передбачений лише для однієї категорії громадян

Під час повномасштабної війни держава продовжує допомагати українцям, надаючи їм різні види виплат. Однією з них є одноразова безвідсоткова допомога у розмірі до 100,5 тис. гривень. Однак претендувати на її отримання можуть далеко не всі.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляють, що виплата у розмірі до 100,5 тисячі гривень надається для відкриття або розвитку власного бізнесу строком на 3 роки в рамках програми "Рука допомоги".

Хто може отримати гроші

Непрацюючі працездатні громадяни із малозабезпечених сімей, які зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітні.

На що можна витратити виплату

Гроші, отримані від держави, можна вкласти в купівлю обладнання та матеріалів, які є необхідними для розвитку власної справи.

Як отримати допомогу та які потрібні документи

Звернутися можна до найближчого центру зайнятості. Далі комісії з надання допомоги на отримання економічної самостійності малозабезпеченій сім’ї необхідно надати:

заяву про надання фінансової допомоги,

бізнес-план,

довідку про несудимість.

Яка процедура отримання допомоги

Після розгляду документів заявника комісія повідомить його про своє рішення у наданні допомоги чи відмові. Якщо рішення буде позитивним, заявнику потрібно буде зробити наступне:

протягом 30 календарних днів зареєструватися як ФОП або зареєструвати юрособу;

укласти угоду про надання фінансової допомоги із Центром зайнятості;

передати центру зайнятості рахунок-фактуру та договір з постачальником обладнання чи матеріалів;

після отримання коштів на рахунок продавця, одержати обладнання чи матеріали.

Як повертати гроші

Повернути державі суму, взяту на відкриття своєї справи, можна по закінченні трирічного строку з дати її отримання однією сумою (протягом 30 календарних днів).

Також гроші можна повертати частинами відповідно до графіка, узгодженого з центром зайнятості.

Важливо, що сума, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів та ЄСВ.

У яких випадках допомогу можна не повертати

якщо підприємець сплатив податки, збори та ЄСВ на суму, що перевищує розмір наданої допомоги;

якщо підприємець у перший рік роботи працевлаштував за направленням центру зайнятості щонайменше дві особи з малозабезпечених сімей не менш як на два роки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримувати щомісяця по 2500 гривень. Проте виплати передбачено для окремих категорій громадян.