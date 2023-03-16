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Українці можуть отримати до 100 тисяч гривень від держави: кого це стосується

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Соціальні виплати українцям Новина оновлена 16 березня 2023, 16:30
Соціальні виплати українцям. Фото Відкриті джерела

Такий вид допомоги передбачений лише для однієї категорії громадян

Під час повномасштабної війни держава продовжує допомагати українцям, надаючи їм різні види виплат. Однією з них є одноразова безвідсоткова допомога у розмірі до 100,5 тис. гривень. Однак претендувати на її отримання можуть далеко не всі.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляють, що виплата у розмірі до 100,5 тисячі гривень надається для відкриття або розвитку власного бізнесу строком на 3 роки в рамках програми "Рука допомоги".

Хто може отримати гроші

Непрацюючі працездатні громадяни із малозабезпечених сімей, які зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітні.

На що можна витратити виплату

Гроші, отримані від держави, можна вкласти в купівлю обладнання та матеріалів, які є необхідними для розвитку власної справи.

Як отримати допомогу та які потрібні документи

Звернутися можна до найближчого центру зайнятості. Далі комісії з надання допомоги на отримання економічної самостійності малозабезпеченій сім’ї необхідно надати:

  • заяву про надання фінансової допомоги,
  • бізнес-план,
  • довідку про несудимість.

Яка процедура отримання допомоги

Після розгляду документів заявника комісія повідомить його про своє рішення у наданні допомоги чи відмові. Якщо рішення буде позитивним, заявнику потрібно буде зробити наступне:

  • протягом 30 календарних днів зареєструватися як ФОП або зареєструвати юрособу;
  • укласти угоду про надання фінансової допомоги із Центром зайнятості;
  • передати центру зайнятості рахунок-фактуру та договір з постачальником обладнання чи матеріалів;
  • після отримання коштів на рахунок продавця, одержати обладнання чи матеріали.

Як повертати гроші

Повернути державі суму, взяту на відкриття своєї справи, можна по закінченні трирічного строку з дати її отримання однією сумою (протягом 30 календарних днів).

Також гроші можна повертати частинами відповідно до графіка, узгодженого з центром зайнятості.

Важливо, що сума, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів та ЄСВ.

У яких випадках допомогу можна не повертати

  • якщо підприємець сплатив податки, збори та ЄСВ на суму, що перевищує розмір наданої допомоги;
  • якщо підприємець у перший рік роботи працевлаштував за направленням центру зайнятості щонайменше дві особи з малозабезпечених сімей не менш як на два роки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримувати щомісяця по 2500 гривень. Проте виплати передбачено для окремих категорій громадян.

Теги:
#Україна #Бізнес #Допомога #Соціальні виплати #Гроші #Держава