Українці можуть одержати до мільйона гривень від держави: хто може претендувати на допомогу

Уряд запропонує програми для створення та розвитку бізнесу та активні програми зайнятості для працевлаштування ветеранів

В Україні продовжують діяти програми допомоги громадянам у вигляді грантів для створення та розвитку бізнесу. Завдяки одній із них українці можуть отримати до мільйона гривень.

Про це пише видання "Факти".

За словами заступника міністра економіки України Тетяни Бережної, уряд запропонує програми для створення та розвитку бізнесу та активні програми зайнятості для працевлаштування ветеранів, у тому числі людей з набутою внаслідок війни інвалідністю.

"Ті, хто захоче стати підприємцями чи розвивати власний бізнес, яким займались до війни, зможуть скористатись грантовими програмами. Вже в квітні ми запустимо нові напрями — гранти на власну справу для другого з подружжя ветеранів до 500 тис. грн. і гранти до 1 млн грн для групи ветеранів. За нашими оцінками, близько 170 тисяч ветеранів матимуть бажання зайнятись підприємництвом", — зазначила вона.

Ветерани, які захочуть отримати нову, більш затребувану на ринку праці спеціальність, зможуть пройти перенавчання за рахунок держави або отримати грант на таке навчання. Так, з квітня стартує нова грантова програма "Старт в ІТ", за якою можна отримати грант до 30 тис. грн на навчання в сфері ІТ.

Також уряд стимулюватиме роботодавців брати на роботу ветеранів, компенсуючи їм частину витрат на оплату праці. Серед інших варіантів в рамках програми сприяння працевлаштуванню ветеранів розглядається напрям спрощення доступу на ринок охоронної діяльності, що дозволить колишнім військовим реалізовуватись в цій сфері.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міністерстві цифрової політики України перезапускають програму "Рука допомоги", за допомогою якої безробітним українцям на створення своєї справи виділятимуть по 100 тисяч гривень.

Також ми повідомляли про те, що деякі українці можуть отримувати до 2500 гривень допомоги щомісяця.