Частина українців може отримати грошову допомогу від чеської організації: хто та на скільки може розраховувати

Виплати надаються до липня 2023 року

В Україні триває повномасштабна війна з росією, під час якої багато наших громадян можуть розраховувати на допомогу як від держави, так і від різних міжнародних організацій. Одним із видів такої кеш-підтримки є виплати від чеської гуманітарної організації "Людина в біді".

Про це повідомляє "Вікна".

Хто може отримати допомогу від Людина у біді

Програма багатоцільової грошової допомоги охоплює вимушено переміщених осіб з зони бойових дій, осіб, які втратили або у яких пошкоджено житло, осіб, які проживають поблизу лінії фронту та осіб, які надають прихисток для ВПО.

Як отримати виплати

Сума допомоги складає 2220 грн на одну особу і надаватиметься одним траншем протягом трьох місяців до липня 2023 року. Виплата допомоги буде здійснюватися на банківську картку, що зареєстрована в Мінсоцполітики через платіжну систему PrivatMoney.

Якщо немає зареєстрованої банківської картки або не вірно вказано реквізити, клієнт отримує смс повідомлення з контрольним номером переказу PrivatMoney. Допомогу через платіжну систему PrivatMoney з контрольним номером можна отримати в Приват24, ТСО, банкоматі у відділенні ПриватБанку чи за телефоном 3700 – на картку ПриватБанку.

За додатковими питаннями щодо програми можна зателефонувати на гарячу лінію організації "Людина в біді" 0 800 210 174 або написати на електронну пошту [email protected]

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