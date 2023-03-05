Часть украинцев может получить денежную помощь от чешской организации: кто и на сколько может рассчитывать

Выплаты будут предоставляется до июля 2023 года

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, во время которой многие наши граждане могут рассчитывать на помощь, как от государства, так и от различных международных организаций. Одним из видов такой кэш-поддержки являются выплаты от чешской гуманитарной организации Человек в беде.

Об этом сообщает "Викна".

Кто может получить помощь от Человек в беде

Программа многоцелевой денежной помощи охватывает вынужденно перемещенных лиц из зоны боевых действий, лиц, потерявших или у которых повреждено жилье, лиц, проживающих вблизи линии фронта и лиц, предоставляющих убежище для ВПЛ.

Как получить выплаты

Сумма пособия составляет 2220 грн на одного человека и будет предоставляться одним траншем в течение трех месяцев до июля 2023 года. Выплата пособия будет производиться на банковскую карту, зарегистрированную в Минсоцполитики через платежную систему PrivatMoney.

Если нет зарегистрированной банковской карты или не верно указаны реквизиты, клиент получает смс сообщение с контрольным номером перевода PrivatMoney. Помощь через платежную систему PrivatMoney с контрольным номером можно получить в Приват24, ТСО, банкомате в отделении ПриватБанка или по телефону 3700 – на карту ПриватБанка.

По дополнительным вопросам программы можно позвонить на горячую линию организации "Человек в беде" 0 800 210 174 или написать на электронную почту [email protected]

Напомним, ранее мы писали о том, в каком случае военным платят зарплату с прошлого места работы.

Также мы сообщали о том, что украинцы могут получить по 250 тысяч гривен. Для кого предусмотрена помощь.