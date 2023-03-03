Малообеспеченные семьи могут рассчитывать на выплаты от государства: названы суммы

Чтобы получать выплаты, малоимущая семья должна подтвердить низкий уровень своего дохода

Украинцы, у которых низкий уровень дохода, имеют право зарегистрироваться как малообеспеченные семьи и получать финансовую помощь от государства. Срок получения шесть месяцев, а сумма — от 1 тысячи до 3 тысяч гривен.

Об этом подробно рассказали на портале НВ. Чтобы получать помощь, нужно собрать ряд документов.

Финансовая помощь малообеспеченным семьям назначается сразу на полгода, но, если подать заявление, подтверждающее низкий доход, то срок можно продлить. Если выплаты были назначены до военного положения, то их начисление автоматически продлевается на период его действия и один месяц после его отмены.

Какие семьи считаются малообеспеченными

В постановлении Кабмина от 24.02.2003 № 250 (с изменениями) сказано, что соцпомощь могут получать только семьи, проживающие в Украине. Их совокупный доход должен быть меньше прожиточного минимума, установленного для семей.

Сумма соцпопощи малообеспеченным в 2023 году

для трудоспособных — 1207 грн;

для неработающих и лиц с инвалидностью — 2093 грн;

для детей до 6 лет — 2953 грн;

для детей до 18 лет — 3682 грн;

для детей до 23 лет (при условии обучения) — 3489 грн.

Документы для оформления соцпомощи малообеспеченным семьям

Документы подаются по месту фактического проживания или места регистрации. Обратиться можно в органы соцзащиты, исполнительный орган сельсовета и горсовета вашей громады, ЦНАП.

Для этого вам понадобятся документы:

заявление установленной формы;

декларация о доходах и имущественном положении;

паспорт заявителя;

справка о доходах или объяснение об их происхождении (о доходах, информация о которых отсутствует и не может быть получена по запросу);

справка о взятии на учет ВПЛ (для переселенцев);

справка о непосредственном участии лица в АТО, в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях (при наличии);

удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что соцвыплаты будут начислять по другим правилам. Некоторым категориям украинцев автоматически продлили срок их начисления.