В Украине изменились правила начисления соцвыплат: кому придется переоформлять

Кому выплаты не продлили автоматически

В Украине несмотря на военное время продолжаются выплаты социальной помощи, однако с 1 января многим категориям ее получателей придется посетить профильные органы для того, чтобы ее переоформить.

Как информирует пресс-служба Минсоца, что части категорий выплаты продлили автоматически на весь срок военного положения, плюс один месяц.

К ним относятся:

дети в сложных жизненных обстоятельствах;

дети, над которыми осуществляют опеку или попечительство;

дети, которые больны тяжелыми заболеваниями;

дети, имеющие инвалидность или чьи родители уклоняются от уплаты алиментов;

граждане, не имеющие права на пенсию и/или лица с инвалидностью;

граждане, имеющим инвалидность с детства или ухаживающим за такими лицами.

А вот некоторым категориям все же придется отправиться в органы социальной защиты, чтобы переоформить выплаты.

В первую очередь речь идет о помощи:

малообеспеченным семьям;

матерям-одиночкам;

лицам, которые получали временную помощь из-за достижения общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсию, поскольку право на такие выплаты связано с оценкой финансового положения семей.

Исключением для этих категорий являются лица, проживающие на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия. В этом случае продление проводится автоматически.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из украинцев могут вообще лишить социальных выплат.