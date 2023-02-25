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В Украине изменились правила начисления соцвыплат: кому придется переоформлять

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Деньги
Деньги. Фото Pixabay

Кому выплаты не продлили автоматически

В Украине несмотря на военное время продолжаются выплаты социальной помощи, однако с 1 января многим категориям ее получателей придется посетить профильные органы для того, чтобы ее переоформить.

Как информирует пресс-служба Минсоца, что части категорий выплаты продлили автоматически на весь срок военного положения, плюс один месяц.

К ним относятся:

  • дети в сложных жизненных обстоятельствах;
  • дети, над которыми осуществляют опеку или попечительство;
  • дети, которые больны тяжелыми заболеваниями;
  • дети, имеющие инвалидность или чьи родители уклоняются от уплаты алиментов;
  • граждане, не имеющие права на пенсию и/или лица с инвалидностью;
  • граждане, имеющим инвалидность с детства или ухаживающим за такими лицами.

А вот некоторым категориям все же придется отправиться в органы социальной защиты, чтобы переоформить выплаты.

В первую очередь речь идет о помощи:

  • малообеспеченным семьям;
  • матерям-одиночкам;
  • лицам, которые получали временную помощь из-за достижения общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсию, поскольку право на такие выплаты связано с оценкой финансового положения семей.

Исключением для этих категорий являются лица, проживающие на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия. В этом случае продление проводится автоматически.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из украинцев могут вообще лишить социальных выплат.

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#Социальные выплаты #Выплаты