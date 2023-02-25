В Украине изменились правила начисления соцвыплат: кому придется переоформлять
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Кому выплаты не продлили автоматически
В Украине несмотря на военное время продолжаются выплаты социальной помощи, однако с 1 января многим категориям ее получателей придется посетить профильные органы для того, чтобы ее переоформить.
Как информирует пресс-служба Минсоца, что части категорий выплаты продлили автоматически на весь срок военного положения, плюс один месяц.
К ним относятся:
- дети в сложных жизненных обстоятельствах;
- дети, над которыми осуществляют опеку или попечительство;
- дети, которые больны тяжелыми заболеваниями;
- дети, имеющие инвалидность или чьи родители уклоняются от уплаты алиментов;
- граждане, не имеющие права на пенсию и/или лица с инвалидностью;
- граждане, имеющим инвалидность с детства или ухаживающим за такими лицами.
А вот некоторым категориям все же придется отправиться в органы социальной защиты, чтобы переоформить выплаты.
В первую очередь речь идет о помощи:
- малообеспеченным семьям;
- матерям-одиночкам;
- лицам, которые получали временную помощь из-за достижения общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсию, поскольку право на такие выплаты связано с оценкой финансового положения семей.
Исключением для этих категорий являются лица, проживающие на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия. В этом случае продление проводится автоматически.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из украинцев могут вообще лишить социальных выплат.