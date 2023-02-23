Денег больше не будет: кого в Украине могут лишить социальных выплат

Изменения предусмотрены для одной категории украинцев

В Украине планируют ввести некоторые изменения в порядок выплат государственной помощи. Они коснутся семей с детьми. "Телеграф" рассказывает подробнее, кто конкретно может остаться без финансовой помощи.

Министерством социальной политики Украины был разработан проект изменений в поставление Кабмина "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о предоставлении отдельных видов денежной помощи, льгот и жилищных субсидий". Таким образом, некоторым одиноким матерям могут отменить выплаты. Данный документ был опубликован на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Так, авторы проекта предлагают отменить предоставление финансовой помощи от государства матерям, самостоятельно воспитывающим ребенка. Однако речь в этом случае идет только о тех женщинах, у которых на депозитном банковском счету есть более 100 тысяч гривен. Отмечается, что эта сумма необязательно может быть только на одном депозите. При этом, учитывать будут все банковские вклады. Если сумма вложений составит более 100 тысяч, в таком случае женщина будет считаться финансово независимой и не нуждающейся в помощи от государства.

Помощь матерям-одиночкам не будет назначена в случае, если на 1 число месяца, из которого начисляется финансовая помощь, лица входящие в состав семьи имеют на депозитном счету сумму, превышающую 100 тысяч гривен или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен.

Данная норма действует также и при назначении субсидии на оплату коммунальных услуг. В случае, если на банковском счету одного из членов семьи будет более 100 тысяч гривен, субсидию не назначат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые граждане Украины могут получить социальные выплаты в размере 3350 гривен.