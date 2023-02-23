Грошей більше не буде: кого в Україні можуть позбавити соціальних виплат

Зміни передбачені для однієї категорії українців

В Україні планують запровадити деякі зміни до порядку виплат державної допомоги. Вони торкнуться сімей із дітьми. "Телеграф" розповідає докладніше, хто може залишитися без фінансової допомоги.

Міністерством соціальної політики України було розроблено проект змін до постанови Кабміну "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг та житлових субсидій". Таким чином, деяким одиноким матерям можуть скасувати виплати. Цей документ був опублікований на сайті Федерації профспілок (ФПУ).

Так, автори проекту пропонують скасувати надання фінансової допомоги від держави матерям, які самостійно виховують дитину. Однак у цьому випадку йдеться лише про тих жінок, у яких на депозитному банківському рахунку є понад 100 тисяч гривень. Зазначається, що ця сума необов’язково може бути лише на одному депозиті. При цьому враховуватимуть усі банківські вклади. Якщо сума вкладень становитиме понад 100 тисяч, у такому разі жінка вважатиметься фінансово незалежною і не потребує допомоги від держави.

Допомога матерям-одинакам не буде призначена у разі, якщо на 1 число місяця, з якого нараховується фінансова допомога, особи, які входять до складу сім’ї, мають на депозитному рахунку суму, що перевищує 100 тисяч гривень або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн.

Ця норма діє і при призначенні субсидії на оплату комунальних послуг. У разі, якщо на банківському рахунку одного із членів сім’ї буде понад 100 тисяч гривень, субсидію не призначать.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі громадяни України можуть отримати соціальні виплати у розмірі 3350 гривень.