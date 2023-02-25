В Україні змінилися правила нарахування соцвиплат: кому доведеться переоформлювати

Кому виплати не продовжили автоматично

В Україні, попри воєнний час, тривають виплати соціальної допомоги, проте з 1 січня багатьом категоріям її одержувачів доведеться відвідати профільні органи для того, щоб її переоформити.

Як інформує пресслужба Мінсоцу, частини категорій виплати продовжили автоматично на весь термін воєнного стану, плюс один місяць.

До них відносяться:

діти у складних життєвих обставинах;

діти, над якими здійснюють опіку чи піклування;

діти, які хворі на тяжкі захворювання;

діти, які мають інвалідність або батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

громадяни, які не мають права на пенсію та/або особи з інвалідністю;

громадяни, які мають інвалідність з дитинства або доглядають таких осіб.

А ось деяким категоріям все ж таки доведеться вирушити до органів соціального захисту, щоб переоформити виплати.

Насамперед йдеться про допомогу:

малозабезпеченим сім’ям;

матерям-одинакам;

особам, які отримували тимчасову допомогу через досягнення загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсію, оскільки право на такі виплати пов’язане з оцінкою фінансового стану сімей.

Винятком цих категорій є особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи територіях, де ведуться бойові дії. У цьому випадку продовження проводиться автоматично.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого з українців можуть взагалі позбавити соціальних виплат.