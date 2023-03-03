Малозабезпечені сім'ї можуть розраховувати на виплати від держави: названі суми

Щоб отримувати виплати, незаможна сім’я має підтвердити низький рівень свого доходу

Українці, які мають низький рівень доходу, мають право зареєструватися як малозабезпечені сім’ї та отримувати фінансову допомогу від держави. Термін отримання – шість місяців, а сума – від 1 тисячі до 3 тисяч гривень.

Про це докладно розповіли на порталі НВ. Щоб отримувати допомогу, потрібно зібрати низку документів.

Фінансова допомога малозабезпеченим сім’ям призначається одразу на півроку, але якщо подати заяву, яка підтверджує низький дохід, то термін можна продовжити. Якщо виплати були призначені до воєнного стану, їх нарахування автоматично продовжується на період його дії і один місяць після його скасування.

Які сім’ї вважаються малозабезпеченими

У постанові Кабміну від 24.02.2003 № 250 (зі змінами) сказано, що соцдопомогу можуть отримувати лише сім’ї, які мешкають в Україні. Їх сукупний дохід має бути меншим за прожитковий мінімум, встановлений для сімей.

Сума соцдопомоги малозабезпеченим у 2023 році

для працездатних – 1207 грн;

для непрацюючих та осіб з інвалідністю — 2093 грн;

для дітей до 6 років – 2953 грн;

для дітей до 18 років – 3682 грн;

для дітей віком до 23 років (за умови навчання) – 3489 грн.

Документи для оформлення соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям

Документи подаються за місцем фактичного проживання чи місцем реєстрації. Звернутися можна до органів соцзахисту, виконавчого органу сільради та міськради вашої громади, ЦНАПу.

Для цього вам знадобляться документи:

заява встановленої форми;

декларація про доходи та майнове становище;

паспорт заявника;

довідка про доходи або пояснення про їх походження (про доходи, інформація про які відсутня та не може бути отримана на запит);

довідка про взяття на облік ВПО (для переселенців);

довідка про безпосередню участь особи в АТО, у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях (за наявності);

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що соцвиплати нараховуватимуть за іншими правилами. Деяким категоріям українців автоматично продовжили термін їхнього нарахування.