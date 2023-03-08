Украинцы могут получить до миллиона гривен от государства: для кого предусмотрена помощь

Правительство предложит программы для создания и развития бизнеса и активные программы занятости для трудоустройства ветеранов

В Украине продолжают действовать программы помощи гражданам в виде грантов для создания и развития бизнеса. Благодаря одной из них украинцы могут получить до миллиона гривен.

Об этом пишет издание "Факты".

По словам заместителя министра экономики Украины Татьяна Бережной, правительство предложит программы для создания и развития бизнеса и активные программы занятости для трудоустройства ветеранов, в том числе людей с приобретенной в результате войны инвалидностью.

"Те, кто захотят стать предпринимателями или развивать собственный бизнес, которым занимались до войны, смогут воспользоваться грантовыми программами. Уже в апреле мы запустим новые направления — гранты на свое дело для второго супруга ветерана до 500 тыс. грн. и гранты до 1 млн грн. для группы ветеранов По нашим оценкам, около 170 тысяч ветеранов захотят заняться предпринимательством", — рассказала она.

Ветераны, которые захотят получить новую, более востребованную на рынке труда специальность, смогут пройти переобучение за счет государства или получить грант на такое обучение. Так, с апреля стартует грантовая программа "Старт в ІТ", по которой можно получить грант до 30 тыс. грн. на обучение в сфере ІТ.

Также правительство будет стимулировать работодателей принимать на работу ветеранов, компенсируя часть расходов на оплату труда. Среди других вариантов в рамках программы содействия трудоустройству ветеранов рассматривается направление упрощения доступа на рынок охранной деятельности, что позволит бывшим военным реализовать себя в этой сфере.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Министерстве цифровой политики Украины перезапускают программу "Рука помощи", с помощью которой безработным украинцам на создание своего дела будут выделять по 100 тысяч гривен.

Также мы сообщали о том, что некоторые украинцы могут получать до 2500 гривен помощи ежемесячно.