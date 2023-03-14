Українці можуть отримати по 2200 гривень: для кого передбачена допомога

Отримати виплати зможуть лише деякі категорії громадян

Українці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 2200 гривень на одного члена сім’ї від благодійної організації "Дитячі містечка". Претендувати на виплати можуть мешканці 12 областей.

Даний вид матеріальної допомоги надається на дітей віком до 18 років та одного з батьків. Про це повідомили на офіційній сторінці Фонду у Facebook.

Хто може отримати виплати

сім’ї, які раніше не отримували грошової допомоги від організації "Дитячі містечка";

сім’ї, у яких є прийомні діти;

опікунські сім’ї, де виховується хоча б 1 дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування.

Розраховувати на фінансову допомогу можуть мешканці наступних областей:

Київської;

Житомирської;

Чернігівської;

Сумської;

Харківської;

Луганської;

Донецької;

Запорізької;

Херсонської;

Миколаївської;

Одеської;

Дніпропетровської.

Як подати заявку

Для того, щоб подати заявку на отримання виплат, необхідно заповнити форму за посиланням.

Виплати провадяться протягом 3-х місяців 1 раз на місяць. Одна сім’я може подати трохи більше однієї заявки.

Важливо зазначити, що прийом заявок буде зупинено 14 березня о 18:00.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина українців може отримати матеріальну допомогу у розмірі 2200 гривень від чеської гуманітарної організації Людина в біді.