Соцвиплати на новонароджену дитину: яку суму дадуть батькам одразу
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Більшість фінансової допомоги виплачується протягом трьох років рівними частинами
В Україні при народженні дитини мають здійснити виплати у розмірі трохи більше 41 тисячі гривень. 2023 року сума виплат не змінилася, як і механізм нарахування.
Видання "Факти" докладно розповіло, як нараховують виплати після народження дитини. До речі, аналогічна сума виплат світить і у разі усиновлення дитини.
Сума виплат при народженні дитини становить 41 280 гривень. Щоб отримати фінансову допомогу, необхідно протягом року з дня пологів подати заяву на оформлення виплат разом із копією свідоцтва про народження. Для подання заяви слід звертатися до відділу соціального захисту населення. Аналогічна допомога призначається і в разі усиновлення дитини.
Виплати при народженні дитини здійснюються частинами :
- 10 320 грн – одразу;
- 860 грн/місяць – протягом 36 місяців (3-х років).
Але є випадки, за яких батькам перестають виплачувати фінансову допомогу на новонароджену дитину. Це відбувається, якщо:
- отримувача допомоги позбавили батьківських прав;
- дитину забрали в одержувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
- дитина тимчасово влаштована на повне державне утримання;
- опіку над дитиною припинено або опікуна звільнили від повноважень щодо конкретної дитини;
- гроші використовувалися не за цільовим призначенням, а дитина утримувалась у неналежних умовах.
Окрім фінансової допомоги, кожна дитина отримує від держави "пакунок малюка" (Baby Box). До нього входить набір базових речей, які необхідні для догляду за новонародженим у перші тижні та місяці життя. Батьки можуть відмовитися від "фізичного" боксу й отримати натомість його грошовий еквівалент — 6816 гривень (три розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6 років).
Раніше "Телеграф" розповідав, що сім’ям загиблих військових виплатять 15 млн гривень. Цю суму виплачуватимуть упродовж 40 місяців.