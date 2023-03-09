Соцвиплати на новонароджену дитину: яку суму дадуть батькам одразу

Більшість фінансової допомоги виплачується протягом трьох років рівними частинами

В Україні при народженні дитини мають здійснити виплати у розмірі трохи більше 41 тисячі гривень. 2023 року сума виплат не змінилася, як і механізм нарахування.

Видання "Факти" докладно розповіло, як нараховують виплати після народження дитини. До речі, аналогічна сума виплат світить і у разі усиновлення дитини.

Сума виплат при народженні дитини становить 41 280 гривень. Щоб отримати фінансову допомогу, необхідно протягом року з дня пологів подати заяву на оформлення виплат разом із копією свідоцтва про народження. Для подання заяви слід звертатися до відділу соціального захисту населення. Аналогічна допомога призначається і в разі усиновлення дитини.

Виплати при народженні дитини здійснюються частинами :

10 320 грн – одразу;

860 грн/місяць – протягом 36 місяців (3-х років).

Але є випадки, за яких батькам перестають виплачувати фінансову допомогу на новонароджену дитину. Це відбувається, якщо:

отримувача допомоги позбавили батьківських прав;

дитину забрали в одержувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

дитина тимчасово влаштована на повне державне утримання;

опіку над дитиною припинено або опікуна звільнили від повноважень щодо конкретної дитини;

гроші використовувалися не за цільовим призначенням, а дитина утримувалась у неналежних умовах.

Окрім фінансової допомоги, кожна дитина отримує від держави "пакунок малюка" (Baby Box). До нього входить набір базових речей, які необхідні для догляду за новонародженим у перші тижні та місяці життя. Батьки можуть відмовитися від "фізичного" боксу й отримати натомість його грошовий еквівалент — 6816 гривень (три розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6 років).

Раніше "Телеграф" розповідав, що сім’ям загиблих військових виплатять 15 млн гривень. Цю суму виплачуватимуть упродовж 40 місяців.