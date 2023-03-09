Соцвыплаты на новорожденного ребенка: какую сумму дадут родителям сразу
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Большая часть финансовой помощи выплачивается в течение трех лет равными частями
В Украине при рождении ребенка положены выплаты в размере чуть больше 41 тысячи гривен. В 2023 году сумма выплат не изменилась, как и механизм начисления.
Издание "Факты" подробно рассказало о том, как начисляются выплаты после рождения ребенка. К слову, аналогичная сумма выплат положена и в случае усыновления ребенка.
Сумма выплат при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Чтобы получить финансовую помощь, необходимо в течение года со дня родов подать заявление на оформление выплат вместе с копией свидетельства о рождении. Для подачи заявления нужно обращаться в отдел социальной защиты населения. Аналогичная помощь назначается и при усыновлении ребенка.
Выплаты при рождении ребенка осуществляются частями:
- 10 320 грн – сразу;
- 860 грн/ месяц – в течение 36 месяцев (3-х лет).
Но есть случаи, при которых родителям перестают выплачивать финансовую помощь на новорожденного ребенка. Это происходит, если:
- получателя помощи лишили родительских прав;
- ребенка отобрали у получателя пособия без лишения родительских прав;
- ребенок временно устроен на полное государственное содержание;
- опека над ребенком прекращена или опекуна освободили от полномочий в отношении конкретного ребенка;
- деньги использовались не по целевому назначению, а ребенок содержался в ненадлежащих условиях.
Кроме финансовой помощи, каждый ребенок получает от государства "пакет малыша" (Baby Box). В него входит набор базовых вещей, которые необходимы для ухода за новорожденным в первые недели и месяцы жизни. Родители могут отказаться от "физического" бокса и получить взамен денежный эквивалент — 6816 гривен (три размера прожиточного минимума для детей до 6 лет).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что семьям погибших военных выплатят 15 млн гривен. Эту сумму будут выплачивать на протяжении 40 месяцев.