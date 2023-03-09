Соцвыплаты на новорожденного ребенка: какую сумму дадут родителям сразу

Большая часть финансовой помощи выплачивается в течение трех лет равными частями

В Украине при рождении ребенка положены выплаты в размере чуть больше 41 тысячи гривен. В 2023 году сумма выплат не изменилась, как и механизм начисления.

Издание "Факты" подробно рассказало о том, как начисляются выплаты после рождения ребенка. К слову, аналогичная сумма выплат положена и в случае усыновления ребенка.

Сумма выплат при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Чтобы получить финансовую помощь, необходимо в течение года со дня родов подать заявление на оформление выплат вместе с копией свидетельства о рождении. Для подачи заявления нужно обращаться в отдел социальной защиты населения. Аналогичная помощь назначается и при усыновлении ребенка.

Выплаты при рождении ребенка осуществляются частями:

10 320 грн – сразу;

860 грн/ месяц – в течение 36 месяцев (3-х лет).

Но есть случаи, при которых родителям перестают выплачивать финансовую помощь на новорожденного ребенка. Это происходит, если:

получателя помощи лишили родительских прав;

ребенка отобрали у получателя пособия без лишения родительских прав;

ребенок временно устроен на полное государственное содержание;

опека над ребенком прекращена или опекуна освободили от полномочий в отношении конкретного ребенка;

деньги использовались не по целевому назначению, а ребенок содержался в ненадлежащих условиях.

Кроме финансовой помощи, каждый ребенок получает от государства "пакет малыша" (Baby Box). В него входит набор базовых вещей, которые необходимы для ухода за новорожденным в первые недели и месяцы жизни. Родители могут отказаться от "физического" бокса и получить взамен денежный эквивалент — 6816 гривен (три размера прожиточного минимума для детей до 6 лет).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что семьям погибших военных выплатят 15 млн гривен. Эту сумму будут выплачивать на протяжении 40 месяцев.