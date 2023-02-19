Дать ребенку семью: часть пути усыновления и попечительства перевели в "Дию"

Все дети имеют право на любовь и заботу в семье

Усыновить ребенка в Украине становится все проще — приобщиться к принятию в семью ребенка, оказавшегося в сложных жизненных обстоятельствах, можно онлайн. На портале "Дия" стали доступны пять важных услуг.

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская. Она также подробнее рассказала о самих услугах. Одна из них – регистрация кандидатом в приемные родители или родители воспитатели. Разница состоит в том, что у родителей-воспитателей в детдоме семейного типа не менее пяти детей, лишенных родительской опеки.

Также на портале можно подать заявление о продлении срока кандидатства в усыновители (не позднее чем за 10 дней до истечения срока), подать заявку на позицию второго родителя-воспитателя или приемного родителя, если ваша жена или муж уже зарегистрированы кандидатом, стать кандидатом на опеку или попечительство (опека до 14 лет, после — попечительство) над ребенком, сняться с учета кандидатов.

Важное изменение – справки, необходимые для процедур, из реестров подтягиваются автоматически, а заполнение анкет длится около получаса. Ранее в "Дие" можно было получить консультацию по этому вопросу и подать заявку на роль усыновителя. "Воспитание детей в семьях, а не в детских домах является одним из требований для нашего вступления в ЕС", — добавила Зеленская, отметив, что главное — право ребенка быть счастливым.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне продолжают воровать украинских детей. Их отправляют на "перевоспитание", отдают усыновителям — речь о тысячах детей в десятках лагерей от Крыма до Магадана.