"Перевоспитывают" и учат воевать: выяснилось, куда россияне вывозят украинских детей

Возраст вывезенных детей от 4 мес до 17 лет

россия крадет украинских детей — по всей стране созданы лагеря для перевоспитания маленьких украинцев, часть детей направляют на усыновление россиянами. Известно о более чем 6 тысячах детей, которых вывозили из страны. Самым младшим — 4 месяца.

Об этом сообщили в Лаборатории гуманитарных исследований Ельской школы общественной охраны здоровья. Известно как минимум о 43 таких центрах, но исследователи считают, что их намного больше. Большинство из центров позиционируются как оздоровительные лагеря. Но в них проводили пророссийское перевоспитание, часть — с военной подготовкой. Некоторые лагеря объявили о том, что вернут детей позже — воссоединились ли они с родителями неизвестно.

Возраст вывезенных детей от 4 мес до 17 лет. Из 43 лагерей — 7 в оккупированном Крыму, 10 — на Черноморском побережье, 10 — возле Москвы, Казани, Екатеринбурга, 11 — на расстоянии более 800 км от Украины (два в Сибири и один на Дальнем Востоке). Самый дальний лагерь — в Магадане, в 6276,4 км от Украины.

Эти объекты запустили в феврале 2022 года. Последние подтвержденные переводы детей в них датированы январем 2023. Сирот перемещали в психиатрическую больницу и семейный центр. Цель лагерей — перевоспитание и в как минимум 32 из них занимались именно этом — "интеграцией" детей в российскую культуру и общество. В части лагерей культивировалось патриотическое и военное воспитание.

Из двух лагерей детей отдали семьям в Московской области — известно о 20 случаях. Согласие родителей на отправку детей в такие лагеря якобы на отдых могло быть принуждением и возвращение части детей было "приостановлено". "Эта операция централизованно координируется федеральным правительством россии и включает в себя все уровни правительства", — сказано в отчете Yale HRL.

По украинским оценкам, количество детей вывезенных в россию больше в два раза. Свыше 13 тысяч детей находятся в рф и не могут контактировать с родственниками.