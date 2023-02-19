Дати дитині родину: частину шляху усиновлення та опікунства перевели в "Дію"

Всі діти мають право на любов та турботу в родині

Усиновити дитину в Україні стає дедалі простіше — долучитися до прийняття в родину дитини, що опинилася в складних життєвих обставинах можна онлайн. На порталі "Дія" стали доступні п’ять важливих послуг для цього.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська. Вона також детальніше розповіла про самі послуги. Одна з них — реєстрація кандидатом у прийомні батьки чи батьки вихователі. Різниця полягає в тому, що у батьків-вихователів у дитбудинку сімейного типу не менше п’яти дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також на порталі можна подати заяву про продовження терміну кандидатства в усиновлювачі ( не пізніше ніж за 10 днів до спливання терміну), подати заявку на позицію другого з батьків-вихователей чи прийомних батьків, якщо ваша дружина чи чоловік вже зареєстровані кандидатом, стати кандидатом на опіку чи піклування (опіка до 14 років, після — піклування) над дитиною, знятися з обліку кандидатів.

Важлива зміна — довідки, необхідні для процедур, з реєстрів підтягуються автоматично, а заповнення анкет триває близько пів години. Раніше в "Дії" можна було отримати консультацію з цього питання та подати заявку на роль усиновлювача. "Виховання дітей у родинах, а не в сиротинцях є однією з вимог для нашого вступу до ЄС", — додала Зеленська відзначивши, що головне — право дитини бути щасливою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни продовжують красти українських дітей. Їх відправляють на "перевиховання", віддають усиновлювачам — мова про тисячі дітей у десятках таборів від Криму до Магадану.