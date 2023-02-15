"Перевиховують" і вчать воювати: з’ясувалося, куди росіяни вивозять українських дітей

Вік вивезених дітей - від 4 місяців до 17 років

росія краде українських дітей — по всій рф створено табори для перевиховання маленьких українців, частину дітей спрямовують на усиновлення росіянами. Відомо про більш, аніж 6 тисяч дітей, яких вивозили з України. Наймолодшим – 4 місяці.

Про це повідомили у Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров’я. Відомо як мінімум про 43 такі центри, але дослідники вважають, що їх набагато більше. Більшість із центрів позиціонуються як оздоровчі табори. Але в них проводили проросійське перевиховання, частина з військовим вишколом. Деякі табори оголосили про те, що повернуть дітей пізніше — чи вони з’єдналися вони з батьками, невідомо.

Вік вивезених дітей від 4 місяців до 17 років. З 43 таборів — 7 в окупованому Криму, 10 — на Чорноморському узбережжі, 10 — біля Москви, Казані, Єкатеринбурга, 11 — на відстані понад 800 км від України (два в Сибіру та один на Далекому Сході). Найдальший табір — у Магадані, за 6276 км від України.

Ці об’єкти запустили у лютому 2022 року. Останні підтверджені перевезення дітей у них датовані січнем 2023 року. Сиріт переміщали до психіатричної лікарні та сімейного центру. Мета таборів — перевиховання і як мінімум 32 з них займалися саме цим — "інтеграцією" дітей у російську культуру і суспільство. У частині таборів культивували патріотичне та військове виховання.

Із двох таборів дітей віддали сім’ям у Московській області — відомо про 20 випадків. Згода батьків на відправлення дітей у такі табори нібито на відпочинок могла бути примусом і повернення частини дітей було "призупинено". "Ця операція централізовано координується федеральним урядом росії і включає всі рівні уряду", — сказано в звіті Yale HRL.

За українськими оцінками, кількість вивезених до росії дітей більша вдвічі. Понад 13 тисяч дітей перебувають у рф й не можуть контактувати з родичами.