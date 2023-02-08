"Несем ответственность за 10 детей": история приемной семьи Шевченко, которая уже дважды бежала от войны

Многодетная семья сейчас живет на Хмельнитчине в чужом старом доме, где из удобств есть только электричество

Второй раз с 2014 года Наталья и Владимир Шевченко, которые дали родительское тепло десяти чужим детям, вынуждены бежать от войны. На этот раз супруги вместе с дочерьми и сыновьями остановились на Хмельнитчине и живут в стареньком доме, где из удобств только электричество. Семья в поисках адекватного по цене и состоянию жилья, средства на него выделят иностранные благотворители. Какие трудности предстают на этом пути перед большой семьей, узнавал "Телеграф".

"Так сложилось, что мама отказалась, но жизнь продолжается"

Принимать детей Наталья и Владимир Шевченко, проживавшие в поселке Семеновка Донецкой области, решились еще 15 лет назад. Толчком стала личная трагедия: супруги из-за болезни потеряли дочь и больше не смогли иметь собственных детей, поэтому решили свою любовь и заботу подарить малышам, лишенным родительской опеки.

– После четырех неудачных беременностей и сложной операции было очень тяжело. Особенно невыносимо стало смотреть на женщин в надежде, потому что понимала, что у меня этого уже не будет, — вспоминает Наталья. – Сели с мужем, поговорили, он спросил: "Чего ты хочешь?" — "Хочу ребенка", — ответила. А он мне: "Иди узнавай, будем думать". В службе по делам детей мне тогда сказали, что есть Ваня, но он диковатый. Я попросила посмотреть, а тогда еще малышей до трех лет держали в больницах. Пришла, там такие кроватки железные с высокими перилами, в одной мальчик в уголок забился, как зверек, смотрит настороженно. Няня его вытащила, я позвала на руки, он и пошел, прижался ко мне. Работница удивленно спрашивает: "А вы что, мама?" — "Нет, но я буду его мамой". Домой вернулась, рассказала мужу, и мы начали собирать документы.

Иван стал первым приемным ребенком в семье Шевченко. Вторым через некоторое время в семью взяли его родного брата Андрея, а затем и сестру Настю, потому что родной матери за пьянкой было не до воспитания.

– У нас еще есть дети из одной семьи – 6-летний Дениска и 5-летняя Верочка, мальчика мы взяли в 11 месяцев, вскоре родилась его сестра, ее мы тоже забрали, – говорит Наталья. – В общем, мы почти всех детей брали в маленьком возрасте, только Карину – десятого ребенка – приняли в 10 лет. У каждого ребенка непростая история, они из проблемных семей, поэтому имеют пороки здоровья, а некоторые — развития. Кстати, ни один из родных родителей не изъявил желания не только встретиться и пообщаться с детьми, но даже не пытался узнать, живы ли они.

Наталья добавляет, что они с мужем не скрывают от детей их статус и происхождение. Взрослые пытаются объяснить: в жизни так случается, что чужие люди становятся ближе кровных родственников.

От детей Шевченко не скрывают их происхождение

– Со старшим сыном у нас были проблемы, когда ему в 4,5 года кто-то сказал, что он нам не родной, – приводит пример Наталья. – Он очень расстроился, плакал. А я ему говорю: "У тебя так сложилась судьба, что мама отказалась, но жизнь продолжается. Ты не на улице, ты в семье". Дети взрослеют, расспрашивают о родителях, я им рассказываю, старшим предлагаю, если есть желание увидеться, задать вопросы. Но они его не проявляли.

В настоящее время шестерых из десяти детей, которых воспитывают Наталья и Владимир, они усыновили. По каждому решение принимались в соответствии с ситуацией.

- Аленка родилась на 6,5 месяца с весом менее двух килограммов, прошли с ней реанимации, больницы, — говорит Наталья. – И когда она из такого маленького "лягушонка" превратилась в красивую девочку, нам сообщили, что ее хочет усыновить какая-то женщина. Нас предупреждали, что такое может произойти, потому что, хотя ребенок находится в приемной семье, его данные остаются в базе. У меня была очень бурная реакция, я оказалась не способна отдать ребенка, в которого было вложено столько сил. Муж меня поддержал, и мы Елену усыновили.

"Уехали из Славянска, когда ситуация стала экстремальной"

К началу полномасштабного вторжения Шевченко уже несколько лет как перебрались в Славянск, что неподалеку от Семеновки. Здесь у них был двухэтажный дом, который им помогла приобрести общественная организация Инициатива Е+, потому что старый получил повреждения во время боевых действий в 2014-м.

Дом в Славянске Шевченко покупали, воспитывая пятерых детей, а потом взяли еще пятерых

- У нас тогда было всего пятеро детей. И когда все началось на Донбассе, муж нас заставил выехать в безопасное место, а сам остался ухаживать за парализованным отцом, – говорит Наталья. — Жили некоторое время на Хортице, вернулись, когда ушли ДНРовцы, но дом был в плохом состоянии, потому что во дворе разорвался снаряд. Новое жилье мы не могли себе позволить. Тогда через Елену Залинян, которая о нас заботилась в Запорожье и стала крестной детей, познакомились с Валентиной Варавой из Инициативы Е+. Она пришла к нам в гости, после чего организовала сбор средств, и вскоре мы имели сумму, необходимую на большой дом.

Новоселье Шевченко праздновали весной 2016 года, тогда они даже не рассматривали другой регион для проживания, считали, что ситуация стабилизировалась. Тем более, по словам Натальи, видели, что в Славянске начали восстанавливать инфраструктуру. Но эти надежды не оправдались.

- Можно сказать, что это уже вторая война, от которой мы бежим, – говорит Наталья. — Когда уже ситуация в городе стала экстремальной, муж посадил меня с восемью детьми на поезд Константиновка—Хмельницкий, а сам с двумя старшими ребятами остался. И вот мы едем, я звоню Вале, говорю, что мы в пути, но не знаем, куда нам приткнуться. Пока мы добрались до конечной станции, она обзвонила всех знакомых и нас там уже встретила, довезла до поселка Ярмолинцы, где поселили при местном костеле. Впоследствии и муж с ребятами к нам присоединился. Так мы прожили два месяца.

Семья искала отдельное жилье и случайно от местных узнала о пустовавшем доме. Нашли хозяина, который, услышав историю Шевченко, пустил их жить бесплатно.

Для приготовления еды есть печь, она же отапливает небольшой дом

Чтобы перемыть кучу посуды, надо наносить воду с улицы

– В доме есть электричество. Отключения нечастые, а на их случай наш отец закупил какие-то устройства в интернете, включает их, и мы – со светом, – говорит Наталья. — Старый котел нуждается в замене, но есть печное отопление, так что в доме тепло, еще и морозов, к счастью, нет. Да, тяжело, ведь туалет на улице, вода только в колодце, а надо и помыться всем, и вещи постирать. И места для детей мало, потому что на всех у нас только три комнаты. Но мы приладились, потому что люди находятся и в худших условиях, чем мы.

Для большой семьи места здесь маловато

Валентина Варава отзывается о том, как сейчас живут Шевченко, более категорично. И добавляет: вторично нашлись благотворители – на этот раз иностранные, которые взяли на себя финансовую часть решения жилищного вопроса для приемной семьи.

– Семья в поисках большого дома с санузлом, водопроводом, другими удобствами, чтобы родители могли заниматься не выживанием, а собственно детьми, – говорит Валентина. – А у них особые образовательные потребности, им нужна инклюзия, кроме того, медицинские услуги также должны быть доступны. Так что речь не идет о каком-то селе, а в Ярмолинцах достаточно дорогое жилье. Сейчас у нас есть определенная сумма от иностранного фонда. Сначала они выделили 40 тысяч долларов нашей организации на все наши направления, а это: "на тепло", "на победу", "на медицину", "на детей". Собственно, тогда я и спросила, что, возможно, им было бы интересно помочь семье Шевченко. Они посовещались и быстро приняли решение, передали еще 10 тыс. долларов, отметив, что мы можем с других проектов взять средства – столько, сколько потребуется, чтобы купить дом.

Валентина Варава вместе с организацией Инициатива Е+ поддерживает многодетную семью не первый год

"Мы должны устроить детей в жизни"

Пока идеальный вариант еще не найден, приемные родители продолжают решать вопросы текущие и "стратегические". В частности, пытаются подобрать для своих детей дело на будущую взрослую жизнь. Два старших сына, например, хотят построить спортивную карьеру.

- Двоим братьям Ване и Андрею нравится вольная борьба, они занимаются, несмотря на то, что у Вани уже и уши, и нос поломанные, – говорит Наталья. – Мы их отговаривали, но ребята настояли, что им нравится такой спорт, и мы им дали право выбора. Они захотели быть тренерами, поступили в профессиональный колледж спортивного профиля имени Бубки в Бахмуте. Когда начались активные боевые действия, студентов отправили по домам, а когда учебное заведение переместилось в Полтаву, ребята вернулись к учебе, живут в общежитии.

Наталья добавляет, что уже в этом году заканчивает девятый класс Карина, а в следующем выпускницами будут Настя и Анжела. Все дети школьного возраста учатся онлайн по индивидуальным программам с преподавателями из Славянска, которые хорошо с ними знакомы.

– Нашли в Каменце-Подольском реабилитационное заведение, где старшие девочки смогут получить определенные профессиональные навыки, – рассказывает женщина. – Потому что дети тяжелые (Настя с инвалидностью, Карина – без, потому что нет патологий, но у нее слабый ум, почти нет памяти), даже в обычной жизни они нуждаются в подсказках, определенном толчке. Но мы несем за них ответственность, должны как-то их устроить в жизни, поэтому ищем варианты обучения в соответствии с возможностями.

Наталья и Владимир Шевченко взяли на себя непростую задачу – вырастить и воспитать 10 детей

Наталья говорит, что все выплаты на детей от государства семья получает вовремя, но есть проблема с оплатой труда родителей. Сейчас оплату получает только Наталья, а Владимир право на нее потерял из-за законодательной коллизии.

– Когда мы были детским домом семейного типа, наш отец тоже имел статус воспитателя, получал зарплату, – объясняет Наталья. – Но после усыновления шестерых из десяти детей мы стали приемной семьей, поэтому зарплату может получать только один из родителей. По факту детей как было 10, так и осталось, меньше с ними работы не стало, так что кажется в этом вопросе государство немного обижает такие семьи, как наша. И с работой на новом месте пока сложно. Спасибо волонтерам, которые нас все время поддерживают – и продуктами, и вещами, и лекарствами. Недавно нам и транспорт предоставили, помогла уже упомянутая Валентина Варава, потому что понятно, что такой большой семьей на общественном транспорте не наездишься.

Наталья надеется, что жилищный вопрос удастся решить, отмечая, что возвращение в Донбасс семья больше не рассматривает.

– Решили, что будем оставаться на Хмельнитчине, нам здесь все подходит, в частности климат, – обосновывает позицию Наталья. – Потому что, например, здесь нет амброзии, на которую у моего мужа аллергия. У Аленки атопический бронхит, и в Славянске все заканчивалось в реанимации, переживала, что и на новом месте так будет. Но пережили здесь весну и осень, никто из детей не заболел, только перед Новым годом немного нас "зацепило". И для детей я вижу здесь больше перспектив для их дальнейшей жизни. Вот эти все дополняющие друг друга нюансы и привели нас к мысли, что наши планы мы строим здесь.