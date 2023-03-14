Украинцы могут получить по 2200 гривен: для кого предусмотрена помощь
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Получить выплаты смогут только некоторые категории граждан
Украинцы могут получить финансовую помощь в размере 2200 гривен на одного члена семьи от благотворительной организации "Детские городки". Претендовать на выплаты могут жители 12 областей.
Данный вид материальной помощи предоставляется на детей в возрасте до 18 лет и на одного из родителей. Об этом сообщили на официальной странице Фонда в Facebook.
Кто может получить выплаты
- семьи, которые ранее не получали денежную помощь от организации "Детские городки";
- семьи, в которых есть приемные дети;
- опекунские семьи, где воспитывается хотя бы 1 ребенок-сирота или ребенок, лишен родительской опеки.
Рассчитывать на финансовую помощь могут жители следующих областей:
- Киевской;
- Житомирской;
- Черниговской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Луганской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Херсонской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Днепропетровской.
Как подать заявку
Для того чтобы подать заявку на получение выплат, необходимо заполнить форму по ссылке.
Выплаты производятся в течение 3-х месяцев 1 раз в месяц. Одна семья может подать не более одной заявки.
Важно отметить, что прием заявок будет остановлен 14 марта в 18:00.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть украинцев может получить материальную помощь в размере 2200 гривен от чешской гуманитарной организации Человек в беде.