Украинцы могут получить по 2200 гривен: для кого предусмотрена помощь

Получить выплаты смогут только некоторые категории граждан

Украинцы могут получить финансовую помощь в размере 2200 гривен на одного члена семьи от благотворительной организации "Детские городки". Претендовать на выплаты могут жители 12 областей.

Данный вид материальной помощи предоставляется на детей в возрасте до 18 лет и на одного из родителей. Об этом сообщили на официальной странице Фонда в Facebook.

Кто может получить выплаты

семьи, которые ранее не получали денежную помощь от организации "Детские городки";

семьи, в которых есть приемные дети;

опекунские семьи, где воспитывается хотя бы 1 ребенок-сирота или ребенок, лишен родительской опеки.

Рассчитывать на финансовую помощь могут жители следующих областей:

Киевской;

Житомирской;

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Луганской;

Донецкой;

Запорожской;

Херсонской;

Николаевской;

Одесской;

Днепропетровской.

Как подать заявку

Для того чтобы подать заявку на получение выплат, необходимо заполнить форму по ссылке.

Выплаты производятся в течение 3-х месяцев 1 раз в месяц. Одна семья может подать не более одной заявки.

Важно отметить, что прием заявок будет остановлен 14 марта в 18:00.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть украинцев может получить материальную помощь в размере 2200 гривен от чешской гуманитарной организации Человек в беде.