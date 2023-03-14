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Украинцы могут получить по 2200 гривен: для кого предусмотрена помощь

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Социальные выплаты в Украине Новость обновлена 14 марта 2023, 14:27
Социальные выплаты в Украине. Фото minfin.com.ua

Получить выплаты смогут только некоторые категории граждан

Украинцы могут получить финансовую помощь в размере 2200 гривен на одного члена семьи от благотворительной организации "Детские городки". Претендовать на выплаты могут жители 12 областей.

Данный вид материальной помощи предоставляется на детей в возрасте до 18 лет и на одного из родителей. Об этом сообщили на официальной странице Фонда в Facebook.

Кто может получить выплаты

  • семьи, которые ранее не получали денежную помощь от организации "Детские городки";
  • семьи, в которых есть приемные дети;
  • опекунские семьи, где воспитывается хотя бы 1 ребенок-сирота или ребенок, лишен родительской опеки.

Рассчитывать на финансовую помощь могут жители следующих областей:

  • Киевской;
  • Житомирской;
  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Луганской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Днепропетровской.

Как подать заявку

Для того чтобы подать заявку на получение выплат, необходимо заполнить форму по ссылке.

Выплаты производятся в течение 3-х месяцев 1 раз в месяц. Одна семья может подать не более одной заявки.

Важно отметить, что прием заявок будет остановлен 14 марта в 18:00.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть украинцев может получить материальную помощь в размере 2200 гривен от чешской гуманитарной организации Человек в беде.

Теги:
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