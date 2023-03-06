Часть украинцев может получить 2 и 3 тысячи гривен: список категорий расширили

Теперь еще одна категория может претендовать на выплаты

В Украине расширяют список категорий граждан, которым будут выплачивать социальную помощь. Размер помощи составляет 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на детей до 18 лет и инвалидов.

Так, претендовать на выплаты смогут как люди, выезжающие эвакуационными поездами, так и выезжающие специальными эвакуационными автобусами. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"В частности, гарантированные денежные выплаты смогут получать как люди, выезжающие эвакуационными поездами, так и выезжающие специальными эвакуационными автобусами. Люди получат единовременную финансовую помощь в размере 2 тыс. гривен на взрослого и 3 тыс. гривен на детей до 18 лет и лиц с инвалидностью", — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Министерства отметили, что во избежание незаконных попыток некоторых эвакуированных несколько раз получить разовую выплату, "Укрпочта" занимается разработкой программы проверки эвакуированных.

Отметим, что для оформления заявки на получение помощи внутренне перемещенные лица могут обратиться в органы соцзащиты населения, в ЦПАУ или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета. Кроме того, оформить документ можно через приложение "Дія".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторым украинцам выплатят по 10 тысяч гривен. Однако претендовать на получение денежной помощи могут только несколько категорий граждан.