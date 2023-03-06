Частина українців може отримати 2 і 3 тисячі гривень: список категорій розширили

Тепер ще одна категорія може претендувати на виплати

В Україні розширюють список категорій громадян, яким виплачуватимуть соціальну допомогу. Розмір допомоги становить 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дітей до 18 років та інвалідів.

Так, претендувати на виплати зможуть як люди, які виїжджають евакуаційними потягами, так і спеціальними евакуаційними автобусами. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Зокрема, гарантовані грошові виплати зможуть отримувати як люди, які виїжджають евакуаційними потягами, так і ті, хто виїжджають спеціальними евакуаційними автобусами. Люди отримають одноразову фінансову допомогу у розмірі 2 тис. гривень на дорослого та 3 тис. гривень на дітей до 18 років та осіб з інвалідністю", — йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі Міністерства зазначили: щоб уникнути незаконних спроб деяких евакуйованих кілька разів отримати разову виплату, "Укрпошта" займається розробкою програми перевірки евакуйованих.

Зазначимо, що для оформлення заявки на отримання допомоги внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до органів соцзахисту населення, ЦНАПу або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. Крім того, оформити документ можна через додаток "Дія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям виплатять по 10 тисяч гривень. Проте претендувати отримання грошової допомоги можуть лише кілька категорій громадян.