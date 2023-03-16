Украинцы могут получить до 100 тысяч гривен от государства: кого это касается

Такой вид помощи предусмотрен только для одной категории граждан

Во время полномасштабной войны государство продолжает оказывать помощь украинцам, предоставляя им различные виды выплаты. Одной из них является единовременная беспроцентная возвратная помощь в размере до 100,5 тыс. гривен. Однако претендовать на ее получение могут далеко не все.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщают, что выплата в размере до 100,5 тысяч гривен предоставляется для открытия или развития собственного бизнеса сроком на 3 года в рамках программы "Рука помощи".

Кто может получить деньги

Неработающие трудоспособные граждане из малообеспеченных семей, которые зарегистрированы в Центре занятости как безработные.

На что можно потратить выплату

Деньги, полученные от государства, можно вложить в покупку оборудования и материалов, которые необходимы для развития собственного дела.

Как получить помощь и какие нужны документы

Обратиться можно в ближайший Центр занятости. Далее в Комиссию по предоставлению помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семье необходимо предоставить:

заявление о предоставлении финансовой помощи,

бизнес-план,

справку о несудимости.

Какова процедура получения пособия

После рассмотрения документов заявителя Комиссия уведомит его о своем решении в предоставлении помощи или отказе. Если решение будет положительным, заявителю нужно будет сделать следующее:

в течение 30 календарных дней зарегистрироваться как ФЛП или зарегистрировать юрлицо;

заключить соглашение о предоставлении финансовой помощи с Центром занятости;

передать Центру занятости счет-фактуру и договор с поставщиком оборудования или материалов;

после получения средств на счет продавца, получить оборудование или материалы.

Как возвращать деньги

Вернуть государству сумму, взятую на открытие своего дела, можно по истечении трехлетнего срока с даты ее получения одной суммой (в течение 30 календарных дней).

Также деньги можно возвращать частями в соответствии с графиком, согласованным центром занятости.

Важно отметить, что возвращаемая сумма уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ.

В каких случаях помощь можно не возвращать

если предприниматель уплатил налоги, сборы и ЕСВ на сумму, превышающую сумму оказанной помощи;

если предприниматель в первый год работы трудоустроил по направлению центра занятости минимум двух человек из малообеспеченных семей не менее чем на два года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получать ежемесячно по 2500 гривен. Однако выплаты предусмотрены для отдельных категорий граждан.