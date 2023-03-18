Допомога вимушеним переселенцям: які пільги передбачені в Україні

Які пільги можуть отримати ВПО

Після початку вторгнення росії в Україну багатьом жителям нашої країни довелося залишити свої будинки та стати внутрішніми переселенцями. Щоб допомогти їм облаштуватись на новому місці держава не лише допомагає їм грошима, а й представляє низку пільг.

Як йдеться в матеріалі Факти ICTV, для того, щоб отримати відповідні пільги, необхідно спочатку зареєструватися як ВПО і отримати довідку, що підтверджує це.

Пільги для ВПО регулюються Законом "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб".

Зокрема, вони передбачають забезпечення рівних прав на отримання медичної допомоги в державних та комунальних установах, а їхні діти можуть бути влаштовані до навчальних закладів за кошти держбюджету.

Дітям-ВПО після завершення воєнного стану надаватимуться безкоштовне харчування, а сім’ям ВПО передбачені виплати низки соцвиплат. До того ж переміщені особи можуть отримати безкоштовну правову допомогу.

Біженці також можуть отримати допомогу по безробіттю за спрощеною процедурою. Максимальний розмір виплат із безробіття під час воєнного стану не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати. 2023 року – це 10 050 грн.

Варто зазначити, що для ВПО-підприємців діє інший принцип сплати ЄСВ. Тобто на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його закінчення штрафні санкції, визначені законом про збір ЄСВ, не застосовуються

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що частина українців може отримати допомогу з часткового безробіття у розмірі 3350 гривень. Це стосується лише деяких категорій громадян.