До переселенців приходитимуть із перевірками: можуть позбавити виплат

В Україні проведуть перевірки переселенців

Після початку російського вторгнення багатьом українцям довелося залишити свої будинки та набути статусу внутрішньопереміщеної особи. Це посвідчення дозволяє отримати низку виплат та пільг, проте частина з них можуть їх незабаром позбутися.

Як інформує пресслужба Мінреінтеграції, це робитимуть у разі, якщо такі виплати здійснювалися неправомірно. Для виявлення подібних випадків буде введено вибіркові перевірки.

Зокрема до ВПО приходитимуть представники міністерства, щоб перевірити відповідність до місця проживання. Якщо ж його не опинилося на місці на момент візиту комісії, то такій особі запропонують прийти до органів соцзахисту протягом 10 днів.

Про візит представники комісії мають поінформувати заздалегідь.

Людину можуть позбавити статусу ВПО якщо вона:

повернувся на своє місце постійного проживання;

переїхав за кордон на проживання;

своєчасно не повідомив про фактичну зміну місця проживання;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продовжили низку соціальних виплат для громадян. Деяким вони були продовжені автоматично, а частини українців потрібно звертатися до соціальних служб.