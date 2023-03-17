Скандал с едой для ВСУ продолжается: цены снизили, но есть одно "но"

Поставщики оправдывают все еще завышенные цены тем, что вынуждены возить продукты в регионы, где ведутся обстрлы, хотя в Минобороны после скандала уверяли в обратном

Скандал вокруг закупок Минобороны продуктов для военнослужащих не утихает. Выяснилось, что поставщики все еще закупают продукты по цене в два-три раза дешевле, чем потом продают Министерству обороны.

Об этом идет речь в новом расследовании "Схем". Несмотря на то, что после январского скандала завышенные цены были пересмотрены, стоимость продуктов все равно остается выше среднерыночной.

В распоряжении журналистов оказались все восемь контрактов на питание армии, которые были заключены между Минобороны и частными фирмами в декабре 2022 года. Исследовав документы, стало понятно, что несмотря на снижение цен после скандала, они все равно остаются выше среднерыночных.

Поставщики продуктов самостоятельно делают закупки овощей и других "ходовых" продуктов по цене, в два, а то и три раза ниже, нежели потом продают Минобороны. Таким образом маржа (разница между ценой и себестоимостью) для некоторых фирм при заключении многомиллиардных контрактов составляет от 30% до 70%.

К примеру:

Яблоки : закупают по 15–16 грн/кг, продают ВСУ по 25–51 грн/кг.

: закупают по 15–16 грн/кг, продают ВСУ по 25–51 грн/кг. Яйца : закупают по 5,4–6,3 грн/шт., а продают по 9 гривен в среднем за одну штуку.

: закупают по 5,4–6,3 грн/шт., а продают по 9 гривен в среднем за одну штуку. Картофель : покупают за 7,6–10,8 грн/кг (до скандала цена была от 17 до 27 гривен за кило), а продают за 12,6–17,7 грн/кг.

: покупают за 7,6–10,8 грн/кг (до скандала цена была от 17 до 27 гривен за кило), а продают за 12,6–17,7 грн/кг. Капуста: покупают за 8,5–14,4 грн/кг, а продают за 16,2–26,2 грн/кг (до скандала за 30–37,2 грн/кг).

Минимальная сумма, которую заложило Минобороны на питание в 2023 году, предварительно составляла 43 млрд гривен. Поставщики объясняют завышенные цены тем, что порой вынуждены возить продукты в небезопасные районы. Поэтому закладывают в их стоимость риски при транспортировке и пройденный километраж.

"Мы должны отвезти, грубо говоря, в окоп, в Донецкую область, куда никто не соглашается ехать, поскольку есть риск потери машины, километраж измеряется не по прямой, а через понтонные переправы. Да, и себестоимость доставки доходит до 10 грн за килограмм продукции, поэтому, если сравнить с картофелем, который на рынке 7-8 грн, добавьте эти 10 и вы получите запрашиваемые 17–19 грн за картофель в Донецкой области", – объяснил завышенные цены директор по закупкам ООО "Гарна страва" Денис Ушаков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в феврале Минобороны уменьшило цены на продукты для украинских воинов и сократило сроки договоров с поставщиками до трех месяцев. Тогда в ведомстве уверяли, что в стоимость продуктов уже включена логистика и другие услуги, ответственность за которые несет поставщик.