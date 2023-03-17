Скандал із їжею для ЗСУ продовжується: ціни знизили, проте є одне "але"

Постачальники виправдовують все ще завищені ціни тим, що змушені возити продукти до регіонів, де ведуться обстріли, хоча в Міноборони після скандалу запевняли у зворотному

Скандал навколо закупівель Міноборони продуктів для військовослужбовців не вщухає. З’ясувалося, що постачальники продуктів закуповують їх за ціною вдвічі-втричі дешевше, ніж потім продають Міністерству оборони.

Про це йдеться у новому розслідуванні "Схем". Незважаючи на те, що після січневого скандалу завищені ціни були переглянуті, вартість продуктів все одно залишається вищою за середньоринкову.

У розпорядженні журналістів опинилися всі вісім контрактів на харчування армії, які були укладені між Мінобороною та приватними фірмами у грудні 2022 року. Дослідивши документи, стало зрозуміло, що незважаючи на зниження цін після скандалу, вони все одно залишаються вищими за середньоринкові.

Постачальники продуктів самостійно роблять закупівлю овочів та інших "ходових" продуктів за ціною, в два, а то й три рази нижчою, ніж потім продають Міноборони. Таким чином маржа (різниця між ціною та собівартістю) для деяких фірм під час укладання багатомільярдних контрактів становить від 30% до 70%.

Наприклад:

Яблука : закуповують по 15–16 грн/кг, продають ЗСУ по 25–51 грн/кг.

: закуповують по 15–16 грн/кг, продають ЗСУ по 25–51 грн/кг. Яйця : закуповують за 5,4–6,3 грн/шт., а продають по 9 гривень у середньому за одну штуку.

: закуповують за 5,4–6,3 грн/шт., а продають по 9 гривень у середньому за одну штуку. Картоплю: купують за 7,6–10,8 грн/кг (до скандалу ціна була від 17 до 27 гривень за кіло), а продають за 12,6–17,7 грн/кг.

купують за 7,6–10,8 грн/кг (до скандалу ціна була від 17 до 27 гривень за кіло), а продають за 12,6–17,7 грн/кг. Капусту: купують за 8,5–14,4 грн/кг, а продають за 16,2–26,2 грн/кг (до скандалу до скандалу за 30–37,2 грн/кг).

Мінімальна сума, яку заклало Міноборони на харчування у 2023 році, попередньо становила 43 млрд. гривень. Постачальники пояснюють завищені ціни тим, що подекуди змушені возити продукти до небезпечних районів. Тому закладають у їхню вартість ризики при транспортуванні та пройдений кілометраж.

"Ми повинні відвезти, грубо кажучи, в окоп, до Донецької області, куди ніхто не погоджується їхати, оскільки є ризик втрати машини, кілометраж вимірюється не по прямій, а через понтонні переправи. Так, і собівартість доставки доходить до 10 грн за кілограм продукції, тому, якщо порівняти з картоплею, яка на ринку 7-8 грн, додайте ці 10 і ви отримаєте 17–19 грн за картоплю в Донецькій області", – пояснив завищені ціни директор із закупівель ТОВ "Гарна страва" Денис Ушаков.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у лютому Міноборони зменшило ціни на продукти для українських воїнів та скоротило терміни договорів із постачальниками до трьох місяців. Тоді у відомстві запевняли, що у вартість продуктів вже включено логістику та інші послуги, відповідальність за які несе постачальник.