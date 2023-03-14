Не лише "золоті" яйця: у Міноборони новий скандал із закупівлею продуктів для військових

Ціна вища за магазинну вдвічі

Поки при Міністерстві оборони утворюють новий антикорупційний орган, відомству загрожує новий скандал на заміну "яйцям по 17". В одній із військових частин у накладній зазначено постачання яблук за ціною вдвічі вищою за ринкову — за кілограм виставлено ціну в 51 грн.

Історією поділилася журналістка Тетяна Ніколаєнко. Вона також зауважила, що автором нової ціни на яблука стала та сама компанія, що постачала і яйця втридорога — "Актив компані".

Військові пішли до магазинів і зробили фото цін на яблука — 17 — 22 грн за відмінні за якістю фрукти, тоді як «яблука по 51 грн» — трохи більше за куряче яйця. Повідомляється, що командування частини написало рапорт.

Накладна з цінами на овочі

Розмір яблук не вражає уяву

Загалом у 2023 році армії поставлятимуть продукти вісім компаній, повідомляє Bihus.Info. Крім "Актив компані" завищеними цінами відзначилася й інша компанія "Гарна справа". У початковій версії договору з компанією та у накладних ціна на овочі у січні була значна — картопля по 27 грн/кг (з ПДВ), капуста — по 33 грн/кг, буряки — по 30 грн/кг. Різниця із закупівельною ціною у компанії — близько 20 грн. Після змін договорів із компанією у лютому ціни несподівано впали на 7-10 грн за кг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після скандалу з яйцями пройшло кілька гучних затримань, проте вони пов’язані з іншими справами. Зазначимо, що при перегляді контрактів у лютому вартість товарів зменшили суттєво. Наприклад, яйце подешевшало до 8-9 грн.