Створення антикорупційного органу при Міноборони нагадувало бої без правил — Дана Ярова

Голосування за кандидатів відбудеться 21 березня

Скандал із закупівлями продуктів харчування Міністерством оборони не завершився, адже суспільство вимагає створення громадського дорадчого органу, який запобігатиме подальшим корупційним схемам. Цей процес дозволив вперше вийти на ефективну комунікацію із відомством, але не без своїх нюансів: затягування, обмеження в доступі до інформації та нарад, що нагадували "бої без правил". Про це в ефірі Еспресо розповіла співзасновниця фонду "Мрія", волонтерка Дана Ярова, яка є членом робочої групи по створенню дорадчого антикорупційного органу при Міністерстві оборони.

"Тривалий час ми виборювали право дорадчого органу мати доступ до державної таємниці. Адже зараз все що відбувається в Міністерстві підпадає під гриф секретності і ми не можемо створити орган, який не впливатиме ні на що. Але маючи доступ до певних даних член антикорупційного органу зможе виявити, чи мали місце картельна змова, корупційні схеми." — розповіла Дана Ярова.

Також Дана додала, що 21 березня відбудеться всеукраїнське голосування за кандидатів, які зможуть стати членами антикорупційного органу, а 31 травня повинно відбутися перше засідання.

"Новостворений антикорупційний дорадчий орган при Міністерстві оборони зможе контролювати процес закупівель, забезпечувати прозору діяльність відомства, щоб уникнути подальших скандалів із "цінами на яйця". Якщо я увійду в склад дорадчого антикорупційного органу, то робитиму все, щоб він діяв відповідно до Положення, щоб налагодити якісне та ефективне постачання, працювала вся промисловість на Міністерство оборони." — підсумувала Дана.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому 2023 року співробітники Держбюро розслідувань затримали підприємців, які продавали Міністерству оборони України "золоті" яйця по 17 гривень за штуку.