Создание антикоррупционного органа при Минобороны напоминало бои без правил — Дана Яровая

Голосование за кандидатов состоится 21 марта

Скандал с закупками продуктов питания Министерством обороны не завершился, ведь общество требует создания общественного консультационного органа, который будет предотвращать дальнейшие коррупционные схемы. Этот процесс позволил впервые выйти на эффективную коммуникацию с ведомством, но не без своих нюансов: затягивания, ограничения доступа к информации и совещаний, напоминавших "бои без правил". Об этом в эфире Эспрессо рассказала соучредитель фонда "Мрия", волонтер Дана Яровая, которая является членом рабочей группы по созданию консультационного антикоррупционного органа при Министерстве обороны.

"Длительное время мы боролись за право консультационного органа иметь доступ к государственной тайне. Ведь сейчас все происходящее в Министерстве подпадает под гриф секретности и мы не можем создать орган, который не будет влиять ни на что. Но имея доступ к определенным данным член антикоррупционного органа сможет выявить, имели ли место картельный заговор, коррупционные схемы", — рассказала Дана Яровая.

Также Дана добавила, что 21 марта состоится всеукраинское голосование за кандидатов, которые могут стать членами антикоррупционного органа, а 31 мая должно состояться первое заседание.

"Новообразованный антикоррупционный консультационный орган при Министерстве обороны сможет контролировать процесс закупок, обеспечивать прозрачную деятельность ведомства во избежание дальнейших скандалов с "ценами на яйца". Если я войду в состав консультационного антикоррупционного органа, то буду делать все, чтобы он действовал в соответствии с Положением, чтобы наладить качественную и эффективную поставку, работала вся промышленность на Министерство обороны", – подытожила Дана.

Ранее "Телеграф" писал, что в феврале 2023 года сотрудники Госбюро расследований задержали предпринимателей, продававших Министерству обороны Украины "золотые" яйца по 17 гривен за штуку.