Не только "золотые" яйца: в Минобороны новый скандал с закупкой продуктов для военных

Цена выше магазинной в два раза

Пока при Министерстве обороны создают новый антикоррупционный орган, ведомству грозит новый скандал на замену "яйцам по 17". В одной из военных частей в накладной отмечена поставка яблок по цене вдвое выше рыночной — за килограмм выставлена цена в 51 грн.

Историей поделилась журналист Татьяна Николаенко. Она также заметила, что автором новой цены на яблоки стала та же компания, что поставляла и яйца втридорога — "Актив компани".

Военные пошли в магазины и сделали фото цен на яблоки — 17 — 22 грн за отличные по качеству фрукты, тогда как "яблоки по 51 грн" — чуть больше куриного яйца. Сообщается, что командование части написало рапорт.

Накладная с ценами на овощи

Размер яблок не поражает воображение

Всего в 2023 году армии будут поставлять продукты восемь компаний, сообщает Bihus.Info. Кроме "Актив компани" завышенными ценами отличилась и другая компания "Гарна справа". В изначальной версии договора с компанией и в накладных цена на овощи в январе была значительная — картошка по 27 грн/кг (с НДС), капуста — по 33 грн/кг, свекла — по 30 грн/кг. Разница с закупочной ценой в компании — около 20 грн. После изменений договоров с компанией в феврале цены неожиданно упали на 7-10 грн за кг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после скандала с яйцами прошло несколько громких задержаний, однако они связаны с другими делами. Отметим, что при пересмотре контрактов в феврале стоимость продуктов уменьшили существенно. Например, яйцо подешевело до 8 — 9 грн.