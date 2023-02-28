Не какое-то там Фаберже: Минобороны показало цены на яйца для военнослужащих

В ведомстве обещают и в дальнейшем информировать общественность о закупках

Министерство обороны, реагируя на недавний скандал с якобы завышенными ценами на продукты питания для военных, продемонстрировало контрактами с поставщиками , обслуживающими потребности армии. В ведомстве пообещали и в дальнейшем информировать общественность о подобных закупках, сохраняя при этом надлежащий уровень секретности в отношении военных частей, получающих продовольствие.

"20 февраля 2023 года были внесены изменения в 8 договоров, согласно которым уменьшен срок действий соглашений и, соответственно, внесены изменения в стоимость услуги по организации питания и ценам в каталоге продукции. Стоимость услуги по обеспечению питания составила от 137,04 до 144,06 грн", – говорится в сообщении на сайте МОУ.

Снижение цен было обусловлено уменьшением сроков контрактов, что лишило поставщиков потребности учитывать инфляцию и другие риски.

"Я надеюсь, что шутки о яйцах прекратятся, потому что Министерство обороны Украины выполнило обещание министра Алексея Резникова и показало цены на продукты питани для армии. И оказалось, что цены вполне адекватны. В частности, яйцо стоит 8-9 грн", – отметил блогер Сергей Быков.

Помимо яиц по 8-9 грн., отмечается, что цена макаронных изделий колеблется от 35,70 до 42,30 грн на килограмм, цена на килограмм свежего картофеля колеблется от 12, 60 до 17,70 грн, куриное бедро стоит от 90,96 до 108 грн.

"Я прошелся по списку всех других продуктов и, если честно, не увидел, чтобы какой-нибудь продукт стоил дороже, чем в магазинах. А в том случае, если вы увидите, что что-то купили дешевле, обратите внимание на одну важную деталь: МОУ покупает не продукты, а услугу по их покупке, хранению, приготовлению и доставке. Вы пользуетесь Glovo? За доставку платите? Считайте, что также работает и Минобороны и ее поставщики", – пишет Быков.

В Министерстве обороны действительно подчеркивают, что в стоимость продуктов уже включена логистика и другие услуги, ответственность за которые несет поставщик.

В дальнейшем в ведомстве планируют регулярно сообщать информацию, связанную с системой закупок для армии. "Соответствующая информация будет публиковаться без сведений о номерах воинских частей, их местонахождении и количестве личного состава", – говорится в сообщении МОУ.

В Министерстве уверены: такой подход улучшит систему питания военных.