Не якісь там Фаберже: Міноборони показало ціни на яйця для військовослужбовців

У відомстві обіцяють і надалі інформувати громадськість щодо закупівель

Міністерство оборони, реагуючи на недавній скандал із буцімто завищеними цінами на продукти харчування для військових, продемонструвало контрактами з постачальниками , які обслуговують потреби армії. У відомстві пообіцяли і надалі інформувати громадськість щодо подібних закупівель, зберігаючи при цьому належний рівень секретності щодо військових частин, які отримують харчування.

"20 лютого 2023 року були внесені зміни до восьми договорів, відповідно до яких зменшено термін дій угод і, відповідно, внесені зміни до вартості послуги з організації харчування та ціни в каталозі продукції. Вартість послуги з забезпечення харчування склала від 137,04 грн до 144,06 грн", – йдеться у повідомленні на сайті МОУ.

Зниження цін було зумовлене зменшенням термінів контрактів, що позбавило постачальників потреби враховувати інфляцію та інші ризики.

"Сподіваюсь, жарти про яйця на цьому припиняться, бо Міністерство оборони України виконало обіцянку міністра Олексія Резнікова і показало ціни на продукти харчування для армії. І виявилося, що ціни цілком адекватні. Зокрема, яйце коштує 8-9 грн", – зазначив блогер Сергій Биков.

Окрім яєць по 8-9 грн., зазначено, зокрема, що ціна на макаронні вироби коливається від 35,70 до 42,30 грн за кілограм, ціна за кілограм картоплі свіжої коливається від 12,60 до 17,70 грн, куряче стегно коштує від 90,96 до 108 грн за кілограм.

"Я пройшовся за списком всіх інших продуктів і, якщо чесно, не побачив, щоб якийсь продукт коштував дорожче, ніж у магазинах. А у тому випадку, коли ви побачите, що щось ви купили б дешевше, зверніть увагу на одну важливу деталь: МОУ купує не продукти, а послугу з їх купівлі, зберігання, приготування і доставки. Ви ж користуєтесь Glovo? За доставку сплачуєте? Вважайте, що так само працює і Міноброни та її постачальники", – пише Сергій Биков.

В Міністерстві оборони й справді підкреслюють те, що у вартість продуктів вже включена логістика та інші послуги, за які відповідатиме постачальник.

Надалі у відомстві планують регулярно повідомляти інформацію, пов’язану із системою закупок для армії. "Відповідна інформація буде публікуватись без відомостей щодо номерів військових частин, їх місце розташування та кількості особового складу", – сказано у повідомленні МОУ.

У Міністерстві переконані: такий підхід покращить систему харчування військових.