Скандал із закупівлями в Міноборони: звільнений заступник Резнікова вперше відповів на звинувачення

Колишній чиновник заперечує свою провину

Колишній заступник голови Міноборони В’ячеслав Шаповалов, який втратив свою посаду після корупційного скандалу у відомстві, прокоментував ситуацію.

Як повідомляє Українська правда, сам ексчиновник перебуває у слідчому ізоляторі, а тому відповіді на запитання журналістів передав через адвоката.

За його словами, жодних претензій щодо роботи від керівництва він не отримував, а про наявність кримінального провадження не знав аж до 1 лютого, коли до нього прийшли співробітники ДБР з обшуками.

Шаповалов зазначає, що закупівлі, про які йдеться у провадженні, здійснювалися навесні 2022 року, коли через початок російського вторгнення чисельність ЗСУ стрімко зросла.

"Відповідно, рішення, що приймалися, вимагали оперативності та невідкладності. Співробітники МО працювали цілодобово, щоб забезпечити армію всім", — сказав він.

За його словами, цим напрямком займався його підлеглий Богдан Хмельницький, якому він ніколи не давав вказівок щодо підбору постачальника чи умов угоди. При цьому слідство вважає протилежне.

Шаповалов каже, що деякі позиції виявились неналежної якості, оскільки стандарти НАТО не завжди збігаються з українськими.

"Водночас усі товари мали балістичні сертифікати певних та акредитованих міжнародних лабораторій. Тому на момент укладання договорів питань до належної якості не виникало і припущень про неналежну якість виникати не могло", — додав він.

Також ексчиновник зазначив, що після 24 лютого проводити контроль так, як це було раніше, виявилося просто неможливим, оскільки у мирний час на це може піти близько місяця.

Щодо закупівель продуктів харчування, то він каже, що у 2023 році договори було переукладено з тими самими постачальниками, що й у 2022 році.

"Я особисто не мав відношення ні до відбору постачальників, ні до формування цінових чи інших умов договорів", — зазначив він.

Шаповалов підкреслив, що пішов за власним бажанням, бо вважав такий вчинок єдино правильним. При цьому він додав, що зробив це не через свої помилки, а через помилки своїх підлеглих. Крім того, він зазначив, що його не підозрюють у корупції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що після опублікованого ЗМІ розслідування про закупівлю в Міноборони для військових за завищеними цінами, у відомстві відбулася ціла низка кадрових змін.