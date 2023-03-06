"Це перегорнута сторінка": Резніков прокоментував питання відставки з Міноборони

Кандидата для заміни на посаду Резнікова зараз немає

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що питання з його відставкою остаточно закрите. Про це він прокоментував Це він прокоментував "Телеграфу".

"Питання про відставку — це вже перегорнута сторінка. Я залишаюся працювати до перемоги", — заявив міністр.

Не під запис джерела "Телеграфу" кажуть, що міністр зараз має взаєморозуміння з президентом, а крім того, про що вже писало наше видання, влада не має кандидатів на заміну Резнікова.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що інформація про ймовірну відставку чинного міністра оборони України з’явилася наприкінці січня. Тоді джерела "Телеграфа" сказали, що це рішення остаточне, але повністю виганяти його з президентської команди не будуть.

Однак пізніше стало відомо, що Володимир Зеленський особисто попросив Олексія Резнікова залишитися на посаді. Найближчими місяцями заміна Резнікова не планується.