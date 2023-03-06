"Это перевернутая страница": Резников прокомментировал вопрос отставку из Минобороны

Кандидата для замены на пост Резникова сейчас нет

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вопрос с его отставкой окончательно закрыт. Это он прокомментировал "Телеграфу".

"Вопрос об отставке – это уже перевернутая страница. Я остаюсь работать до победы", – заявил министр.

Не под запись источника "Телеграфа" говорят, что у министра сейчас есть взаимопонимание с президентом, а кроме того, о чем уже писало наше издание, у власти нет кандидатов на замену Резникову.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что информация о вероятной отставке действующего министра обороны Украины появилась в конце января. Тогда источники "Телеграфа" сказали, что это решение окончательное, но полностью выгонять его из президентской команды не будут.

Однако позже стало известно, что Владимир Зеленский лично попросил Алексея Резникова остаться на посту. В ближайшие месяцы замена Резникова не планируется.