Глава "Укрзализныци" уходит в отставку, названа причина

Глава Укрзализныци поблагодарил коллег и президента за доверие и сотрудничество

Глава Укрзализныци Александр Камышин подал в отставку. Теперь у него новая должность — станет главой офиса по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе.

Об этом Александр Камышин рассказал в своем Telegram-канале. Перевод главы УЗ на новую должность согласован с вице-премьер-министром Украины по вопросам восстановления Александром Кубраковым.

Александр Камышин отметил, что покидает пост главы УЗ со спокойной душой. По его словам, компания работает слажено, а коллектив — это сплоченная "железная команда".

Также уже экс-глава "Укрзализныци" поблагодарил президента Владимира Зеленского и вице-премьера Александра Кубракова за высокую оценку работы в компании. Подробностями работы в УЗ он пообещал поделиться позже.

"369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку…Благодарен лучшей в стране железной команде, железнодорожникам — настоящим железным людям, и всем, с кем пересекались по работе. Напишу об этом еще отдельно. С гордостью продолжу носить звание одного из железных людей", — написал он

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что УЗ попала в скандал из-за тенедра на обслуживание аквариума. Во время войны компания хотела потратить полмиллиона гривен на содержание рыбок.

Позже выяснилось, что рыбки не нахоядтся на балансе компании. После шумихи в соцсетях руководство УЗ приняло решение раздать рыбок в добрые руки.