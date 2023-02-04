И.о главы налоговой Киева увольняется после обысков: подробности

Чиновница написала заявление в день обысков

Исполняющая обязанности главы столичной налоговой инспекции Оксана Датий, которая "прославилась" найденным во время обысков списком желаний, написала заявление об увольнении.

Информацию об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, а ряд СМИ уже обнародовали фотографию ее заявления. Примечательно, что датой написания заявления указано 1 февраля, то есть непосредственно день обысков.

При этом Гончаренко говорит, что заявление по собственному желанию Датий написала сразу же после визита правоохранителей.

Заявление Датий

Как сообщалось ранее, сотрудники ГБР пришли с обысками к Датий 1 февраля в рамках расследования по делу незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета, а также о злоупотреблении властью и служебным положением представителей киевских налоговых. В СМИ сообщали, что такие действия привели к тому, что более 30 млрд грн государственных средств попали в теневой оборот.

Как удалось выяснить "Телеграфу", за чиновницей давно числятся весьма сомнительные махинации, которые ранее привлекали внимание Telegram-каналов, и, в последнее время, ее руководства.