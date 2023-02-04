В.о голови податкової Києва звільняється після обшуків: подробиці

Чиновниця написала заяву у день обшуків

Виконувач обов’язків голови столичної податкової інспекції Оксана Датій, яка "прославилася" знайденим під час обшуків списком бажань, написала заяву про звільнення.

Інформацію про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, а низка ЗМІ вже оприлюднила фотографію її заяви. Примітно, що датою написання заяви зазначено 1 лютого, тобто день обшуків.

При цьому Гончаренко каже, що заяву за власним бажанням Датій написала відразу після візиту правоохоронців.

Заява Датій

Як повідомлялося раніше, співробітники ДБР прийшли з обшуками до Датій 1 лютого в рамках розслідування у справі незаконного отримання відшкодування ПДВ із державного бюджету, а також про зловживання владою та службовим становищем представників київських податкових. У ЗМІ повідомляли, що такі дії призвели до того, що понад 30 млрд грн державних коштів потрапили в тіньовий оборот.

Як вдалося з’ясувати "Телеграфу", за чиновницею давно числяться дуже сумнівні махінації, які раніше привертали увагу Telegram-каналів, і останнім часом її керівництва.