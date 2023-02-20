Не продержался и месяца: и.о. главы Гостаможни написал заявление об увольнении

Чиновник находился на этой должности с 1 февраля

Исполняющий обязанности главы Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев написал заявление об увольнении со своей должности.

Об этом сообщил эксперт в сфере антикоррупционной политики и глава правления StateWatch Александр Леменов в своем Facebook.

"Параллельно обращайте внимание на то, что после приезда Байдена проголосовано в комитете перезагрузки БЭБ (Бюро экономической безопасности, — ред.), а также налоговой и таможенной службы", — написал он.

Как сообщалось ранее, 1 февраля Кабмин принял решение уволить и.о. руководителя таможенной службы Вячеслава Демченко, а также двух его заместителей — Александра Щуцкого и Руслана Черкасского.

После этого исполнять обязанности главы Гостаможни назначили Звягинцева, который до этого занимал должность заместителя ее главы.

Стоит отметить, что уже 2 февраля глава комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал "Телеграфу", что новое руководство долго занимать свою должность не будет.

"Думаю, это временное руководство, оно со мной не согласовывалось", — рассказал Гетманцев.