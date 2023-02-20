Не протримався й місяця: в.о. голови Держмитниці написав заяву про звільнення

Чиновник перебував на цій посаді з 1 лютого

Виконувач обов’язків голови Державної митної служби Сергій Звягінцев написав заяву про звільнення зі своєї посади.

Про це повідомив експерт у сфері антикорупційної політики та голова правління StateWatch Олександр Лємєнов у своєму Facebook.

"Паралельно звертайте увагу на те, що після приїзду Байдена проголосовано у комітеті перезавантаження БЕБ (Бюро економічної безпеки, — ред.), а також податкової та митної служби", — написав він.

Як повідомлялося раніше, 1 лютого Кабмін ухвалив рішення звільнити в.о. керівника митної служби В’ячеслава Демченка, а також двох його заступників – Олександра Щуцького та Руслана Черкаського.

Після цього виконувати обов’язки голови Держмитниці призначили Звягінцева, котрий до цього обіймав посаду заступника її голови.

Варто зазначити, що вже 2 лютого голова комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетьманцев розповів "Телеграфу", що нове керівництво довго обіймати свою посаду не буде.

"Думаю, це тимчасове керівництво, воно зі мною не узгоджувалося", — розповів Гетьманцев.