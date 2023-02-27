Глава "Укрзалізниці" йде у відставку, названо причину

Глава Укрзалізниці подякував колегам і президенту за довіру та співпрацю

Голова Укрзалізниці Олександр Камишин подав у відставку. Тепер у нього нова посада — стане головою офісу з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

Про це Олександр Камишин розповів у своєму Telegram-каналі. Переведення глави УЗ на нову посаду погоджено з віце-прем’єр-міністром України з питань відновлення Олександром Кубраковим.

Олександр Камишин зазначив, що залишає посаду голови УЗ зі спокійною душею. За його словами, компанія працює злагоджено, а колектив – це згуртована "залізна команда".

Також вже екс-глава "Укрзалізниці" подякував президенту Володимиру Зеленському та віце-прем'єру Олександру Кубракову за високу оцінку роботи в компанії. Подробицями роботи в УЗ він пообіцяв поділитися пізніше.

"369 день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку… Вдячний найкращій у країні залізній команді, залізничникам — справжнім залізним людям, і всім, з ким перетиналися по роботі. Напишу про це окремо. З гордістю продовжу носити звання одного із залізних людей", — написав він

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що УЗ потрапила до скандалу через тендер на обслуговування акваріума. Під час війни компанія хотіла витратити півмільйона гривень на утримання рибок.

Пізніше з'ясувалося, що рибки не перебувають на балансі компанії. Після галасу в соцмережах керівництво УЗ вирішило роздати рибок у добрі руки.