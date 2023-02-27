Ніяк не вдається звільнити: заступник голови митниці досі залишається на посаді

Черкаський досі на лікарняному

Заступник головного митника України Руслан Черкаський, якого всі ніяк не можуть звільнити, продовжує перебувати на лікарняному. Понад те, чиновник нібито намагається зберегтися на посаді.

На цьому наголосив народний депутат України Ярослав Железняк.

Нардеп зазначив, що 27 лютого відбувається вже цілий місяць після того, як Руслан Черкаський вирушив на лікарняний. Заступник голови митниці досі не звільнений зі своєї посади, як те анонсував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а Кабмін змінив терміни дисциплінарного провадження щодо нього.

"Маючи прихильників в ОП та ГУР, все ще намагається зберегтись. Навіть строки дисціплінарної перевірки довелося продовжити Кабміну", — вважає Желєзняк.

У зв’язку з цим нардеп висловив своє невдоволення.

"Це все, що вам потрібно знати про реальну боротьбу з корупцією", — каже Желєзняк.

Нагадаємо, що 1 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, анонсував "весняні посадки". Зокрема свої посади має залишити все без винятку керівництво Митниці. Він зазначив, що під час війни країна змінюватиметься, а якщо хтось до цих змін не готовий, то держава сама прийде та допоможе у цьому.

Після цього нардепи, посилаючись на рішення Кабміну, заявляли, що свої посади залишили в.о. керівника митної служби В’ячеслав Демченко, а також два його заступники — Олександр Щуцький. Проти іншого заступника керівника митниці Руслана Черкаського розпочато дисциплінарне провадження. Він перебуває на лікарняному, через що його не можуть звільнити. Однак, як можна помітити, рішення досі не набуло чинності.

Раніше ми писали про те, що нардеп звинуватив митницю у корупції на сотні мільярдів гривень.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів корупції працівників органів державної влади.