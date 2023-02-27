Никак не получается уволить: замглавы таможни до сих пор остается при должности

Черкасский до сих пор на больничном

Зама главного таможенника Украины Руслан Черкасский, которого все никак не могут уволить, продолжает находится на больничном. Более того, чиновник якобы пытается сохраниться на должности.

Об этом заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Нардеп отметил, что 27 февраля проходит уже целый месяц после того, как Руслан Черкасский отправился на больничный. Зам главы таможни до сих пор не уволен со своей должности, как то анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а Кабмин изменил сроки дисциплинарного производства в отношении него.

"Имея поклонников в ОП и ГУР, все еще пытается сохраниться. Даже сроки дисциплинарной проверки пришлось продлить Кабмину", — считает Железняк.

В связи с этим нардеп выразил свое недовольство.

"Это все, что вам нужно знать о реальной борьбе с коррупцией", — говорит Железняк.

Напомним, что 1 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, анонсировал "весенние посадки". В частности, свои должности должно оставить всё без исключения руководство Таможни. Он отметил, что во время войны страна будет меняться, а если кто-то к этим изменениям не готов, то государство само придет и поможет в этом.

После этого нардепы, ссылаясь на решение Кабмина заявляли, что свои должности покинули и.о. руководителя таможенной службы Вячеслав Демченко, а также два его заместитель — Александр Щуцкий. Против другого заместителя руководителя таможни Руслана Черкасского начато дисциплинарное производство. Он находится на больничном из-за чего его не могут уволить. Однако, как можно заметить, решение до сих пор не вступило в силу.

Ранее мы писали о том, что нардеп обвинил таможню в коррупции на сотни миллиардов гривен.

Также мы сообщали о том, что Верховная Рада создала временную следственную комиссию для расследования фактов коррупции работников органов государственной власти.